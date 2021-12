Ce 2K Acer Chromebook Spin 713 pour 329 $ est une aubaine ridicule

Si, d’une manière ou d’une autre, vous n’avez pas fait vos achats après toutes les offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday que nous avons proposées la semaine dernière, bonne nouvelle ! L’une des meilleures offres Chromebook de l’automne est de retour pour l’after-party. L’Acer Chromebook Spin 713 est l’un des meilleurs Chromebooks du marché en raison de ses composants internes puissants et de son bel écran tactile 2K.

Il s’agit du modèle d’entrée de gamme du Spin 713 – il ne s’agit « que » d’un processeur i3 avec 4 Go de RAM – mais pour 329 $, le Chromebook Spin d’Acer surpasse la plupart des Chromebooks économiques et de milieu de gamme avec sa qualité et ses performances. Si vous vouliez un excellent Chromebook pour littéralement n’importe qui sur votre liste d’achats de vacances (sauf un très jeune enfant maladroit), c’est l’ordinateur portable léger à acheter.

Économisez 200 $ sur l’Acer Chromebook Spin 713 premium

Best Buy a laissé tomber le Spin 713 à 279 $ pour une seule journée à la mi-novembre, mais cela n’a pas duré longtemps. 329 $ pour un Chromebook premium avec un écran tactile 2K compatible USI, un processeur Intel Core i3 de 10e génération, un clavier rétroéclairé et suffisamment de batterie pour durer une journée de travail complète (tant que vous n’allez pas à pleine luminosité tout le temps) est beaucoup, et une fois épuisé, il se peut qu’il ne revienne plus jamais en stock.

Vous voyez, le Spin 713 a été remplacé par le Chromebook Acer Spin 713 (3W) cet été, qui est passé de l’USB-C au Thunderbolt 4 et des processeurs Intel Core de 10e génération à la 11e génération. Ces mises à niveau ne suffisent pas à justifier ses 700 $. prix en ce moment, pas quand vous pouvez obtenir le modèle de l’année dernière pour beaucoup moins, donc je peux voir Best Buy se débarrasser du dernier de son approvisionnement cette saison des vacances afin que le nouveau modèle ne puisse pas être sapé par lui.

Parfait pour les affaires, l’école ou l’informatique occasionnelle – cet écran tactile est incroyable pour jouer à des jeux Android occasionnels – le Chromebook Spin 713 d’Acer ne vous laissera pas tomber, et Chrome OS sera mis à jour pour les 7 prochaines années.

