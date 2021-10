Ce à quoi Barcelone peut s’attendre avec le retour d’Aguero et Dembele

Même les critiques les plus sévères de Ronald Koeman concèderont qu’il a été malmené pour commencer la saison.

Les départs soudains de Lionel Messi et Antoine Griezmann ont emporté les meilleurs buteurs de l’équipe.

Les blessures d’Ansu Fati, d’Ousmane Dembele, de Kun Aguero et de Martin Braithwaite ont encore compliqué le calcul.

À la surprise de beaucoup, Koeman reste le manager en partant du principe que lorsque les attaquants reviendront, la véritable équipe émergera.

La vérité est probablement au milieu.

Le succès à venir nécessitera un plan au fur et à mesure que de nouveaux joueurs seront disponibles au cours des prochaines semaines. Ce plan dépend de Koeman.

Comment va-t-il gérer les minutes ?

Quelle formation verrons-nous?

La tactique va-t-elle changer ?

Au début, nous avons vu que Koeman voulait utiliser un 4-3-3, et avec Griezmann, Braithwaite et Memphis Depay, nous avons eu un aperçu de son potentiel offensif.

Les joueurs devenant indisponibles, le Néerlandais a renoncé à chercher de nouvelles solutions semaine après semaine, oscillant entre un 4-3-3, un 3-5-2 et un 4-2-3-1. Pour de nombreux joueurs, le positionnement était un jeu de chaises musicales.

À l’avenir, avec Koeman cherchant à former son équipe la plus forte, nous verrons probablement le 4-3-3 de manière plus cohérente.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

Ansu Fati est de retour et sera prêt à rejoindre Memphis dans la rotation de départ régulière. Entre les deux, l’un jouera au milieu, tandis que l’autre offrira de la largeur sur le flanc gauche. Je m’attendrais à ce que ce soit fluide, car les deux sont intelligents, créatifs et travaillent assez dur pour se jouer l’un l’autre.

Aguero sera un joker. J’étais sceptique quant à sa capacité à contribuer à un niveau élevé après le manque de minutes des dernières saisons, mais dans le meilleur des cas, nous pourrions le voir imiter le succès de Radamel Falcao avec Rayo Vallecano, qui a marqué trois buts et a son équipe surperformant pour commencer la saison.

Une fois un buteur toujours un buteur, et au cours de la dernière décennie, Aguero rejoint Luis Suarez et Zlatan Ibrahimovic comme l’un des meilleurs au monde. Nous commençons à voir que le chiffre neuf peut rester vif jusqu’à la trentaine.

Photo de Peter Powell – Piscine/.

Mais de manière réaliste, l’impact d’Aguero sortira du banc et pourrait aider son équipe à sauver des points en fin de match. À Manchester City, il a prouvé qu’il était un joueur d’embrayage, et je suis optimiste qu’il aura aussi des moments comme ça avec Barcelone.

Dans l’esprit de Koeman, cependant, il est clair que le véritable plan repose sur le retour de Dembele et son retour en force en tant qu’attaquant du côté droit, rejoignant Ansu et Memphis en tant que puissant trio offensif qui défie les lignes défensives pour le rythme.

La montée en puissance jusqu’à ce point prendra au moins un mois, et à ce stade, le calendrier sera un peu plus indulgent. Mais d’ici là, il sera peut-être trop peu trop tard.

Photo de Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via .

Le problème avec ce plan est qu’il exige que tout se mette parfaitement en place. Ronald Araujo vient de tomber avec une blessure, et d’autres joueurs aussi.

Les excuses ne manqueront pas.

Pour que l’équipe ait du succès, Koeman devra compter sur tout le monde. Koeman ne peut pas oublier Yusuf Demir et Riqui Puig. Bien qu’ils aient déçu jusqu’à présent, il doit également trouver un moyen de tirer le meilleur parti de Philippe Coutinho et Luuk de Jong.

Cela dépendra en grande partie de la tactique et de la gestion du jeu, de deux domaines dans lesquels Koeman a eu du mal.

Cette équipe peut-elle développer une identité ?

Peut-il découvrir ses points forts et jouer avec eux d’une manière qui met ses adversaires sur ses talons ?

Koeman devra réinitialiser la mentalité de ses joueurs et les faire jouer positivement.

Nul doute qu’Aguero et Dembele renforceront l’équipe de leur qualité, mais au final ce ne sont encore que des individus.

La saison file déjà et chaque match compte.

Koeman devra faire bon usage de toutes les ressources à sa disposition, et les transformer en une unité collective.

Le bilan n’est pas bon, mais la mission est claire.

Il est temps de tenir sa promesse.