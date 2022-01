Ce Bloody Mary avec de la chapelure aux croustilles est le moyen idéal pour trinquer à la nouvelle année

Pour la Journée nationale de Bloody Mary le 1er janvier 2022, mélangez ce « Spuddy Mary » stellaire de Spud Love Potato Chips développé par Kourtney Paranteau de CuteMeat Inc.

Lorsque les choses se corsent, la manivelle dure ouvre la bouteille de jus de tomate.

Parmi les nombreux mystères du monde, celui qui nous a perpétuellement perplexe est la raison pour laquelle le Bloody Mary est souvent relégué au tarif du brunch uniquement.

Quelle que soit l’heure à laquelle vous sirotez le vôtre, en cette Journée nationale Bloody Mary le 1er janvier 2022, mélangez ce « Spuddy Mary » stellaire de Spud Love Potato Chips développé par Kourtney Paranteau de CuteMeat Inc. L’ingrédient secret ici ? L’ajout génial de croustilles, broyées comme de la chapelure et utilisées pour garnir chaque verre.

« J’adore expérimenter des goûts et des textures amusants à inclure dans mon Bloody Mary et les épices et le croquant des croustilles Spud Love sont le moyen idéal pour incorporer un peu de chaleur et une petite quantité de croquant, puisque les croustilles sont broyées si finement « , a déclaré Paranteau à Fox News. « Si vous aimez plus de croquant, vous pouvez même garnir de chips, ce qui donne un plus de croquant. »

Pour info : le mélange se conserve jusqu’à quatre jours au réfrigérateur.

Spuddy Mary de Spud Love Croustilles

Portions : Donne 2 à 4 portions, selon la taille du verre

Temps de préparation : 15 minutes

Temps total : 4 heures et 15 minutes (y compris le temps de refroidissement et de marinade du mélange)

Ingrédients:

1 tasse de jus de tomate

¼ tasse de jus d’orange fraîchement pressé, égoutté

⅛ tasse de jus de citron vert fraîchement pressé, égoutté

⅛ tasse de jus de citron fraîchement pressé, égoutté

1 tasse de vodka

2 cuillères à café de raifort

3 cuillères à soupe de sauce Worcestershire

2 cuillères à café de sel de céleri

1 cuillère à soupe de poudre de chili séchée

1 cuillère à soupe de sel casher

1 cuillère à soupe de chips de jalapeño Spud Love ou de chips de pomme de terre au choix, moulues en morceaux ressemblant à de la chapelure

Instructions:

Dans un grand pichet, mélanger les jus avec la vodka, le raifort, la sauce Worcestershire et le sel de céleri et laisser mariner pendant au moins quatre heures. Comme une sauce pour pâtes ou une soupe, ce mélange Bloody Mary commencera à fleurir avec le temps.

Lorsque vous êtes prêt à servir, mélangez votre poudre de chili, votre sel et vos morceaux de chips dans un petit bol peu profond et rebordez tous vos verres avec une quantité généreuse de mélange d’assaisonnement pour chips.

Remplissez chaque verre de glaçons et versez le mélange Bloody Mary dans chaque verre jusqu’à ce qu’il soit plein. Garnir de branches de céleri, de cornichons, de poivrons pepperoncini, de quartiers de citron et de lime, d’olives, de kimchi, d’autres croustilles aux jalapenos et de tout ce que vous souhaitez. Dites un toast aux personnes que vous aimez et à la nouvelle année.

Cette recette de Spud Love Potato Chips a été développée par Kourtney Paranteau de CuteMeat Inc et partagée avec Fox News.