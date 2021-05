Ce bois transparent remplace le plastique et est 100% recyclable | Vie

Les meubles en bois n’ont guère changé depuis des centaines d’années, au-delà du design. Mais bientôt, nous trouverons un nouveau type de bois transparent dans des endroits aussi divers que les vitres.

Le bois a de nombreuses propriétés et a contribué à l’évolution de la société pendant des siècles, nous fournissant des maisons, des meubles et des outils. Mais s’il y a une chose qui manque au bois, c’est la transparence. Jusqu’à maintenant…

Depuis des années, plusieurs laboratoires travaillent sur différents types de bois transparent, capable de chauffer une pièce ou de fournir de la lumière.

Le problème avec ce bois est qu’il utilise des produits chimiques pour obtenir une transparence, qui ne sont pas écologiques. Mais cela a changé lors de la découverte une substance dans la peau d’orange qui permet de rendre du bois transparent 100% recyclable:

Céline Montanari, étudiante à l’Institut royal de technologie KTH de Stockholm, en Suède, explique le fonctionnement du processus.

Pour obtenir du bois transparent ce qui est fait consiste à extraire toute la lignine du bois, un polymère organique qui lui confère sa couleur, sa rigidité et sa capacité à absorber la lumière.

Ce processus produit un bois poreux. Pour obtenir la transparence, un polymère chimique est appliqué, ce qui empêche le matériau d’être 100% recyclable.

Le Royal Institute of Technology KTH a résolu le problème remplacer le composé chimique par une substance naturelle que vous avez trouvée dans la peau d’orange. Plus précisément, il s’agit d’un monomère appelé limonène.

Avec cette nouvelle composition, il est réalisé un bois avec une transparence similaire au plastique, mais 100% recyclable. La transmittance optique (transparence) atteint 90% avec une épaisseur de 1,2 mm, et en plus le bois est plus solide et plus élastique que la version précédente. Il est préparé pour un usage industriel.

Mieux encore, il préserve les propriétés des bois transparents précédents: la possibilité de générer de la lumière et de la chaleur.

«Nous avons observé où va la lumière et ce qui se passe lorsqu’elle touche la cellulose», explique le professeur Lars Berglund. “Une partie de la lumière traverse directement le bois et rend le matériau transparent. Une autre partie de la lumière est réfractée et diffusée sous différents angles et produit de beaux effets dans les applications d’éclairage.”

Très bientôt, nous commencerons à voir des produits fabriqués avec du bois transparent dans nos maisons.