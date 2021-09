Ce botté de dégagement raté qui a conduit à un TD des Colts était bizarre

Callum Ilott a décrit comment la tragédie de la Formule 2 à Spa en 2019 “a contribué à changer mes valeurs” en tant que pilote et personne. Le Britannique courait dans la série F2, pour le Sauber Junior Team by Charouz, quand Anthoine Hubert a perdu la vie dans un horrible accident à Raidillon dans […] More