Ce bowling fait maison mélange le jeu classique avec le numérique, pour pouvoir l’installer dans votre salle de jeux | Jeux

in

Si vous aimez jouer au bowling dans un vrai bowling, vous n’avez pas d’autre choix que de vous rendre dans une salle de jeux vidéo ou un centre commercial où ils sont installés. Ou peut être pas?

Les bowling C’est un sport universel, mais il est quasiment impossible d’y jouer à la maison, car il demande beaucoup d’espace et vous ne pouvez pas installer un mécanisme qui vous rendra la balle.

La société chinoise UNIS Technology, spécialiste du développement de jeux récréatifs pour les lieux spécialisés et les foyers, a créé Bowl Master, un bowling original à installer chez soi.

C’est en fait un peu bowling hybride: la balle est lancée de manière traditionnelle, mais au bout du fairway se trouve un écran avec des capteurs de mouvement, qui se charge de recréer les quilles. Si vous ne comprenez pas le concept, cette vidéo vous le rendra plus clair :

Comme on peut le voir, bien que la version standard soit destinée aux enfants et ne permette pas beaucoup de déplacements, la version allongée, avec une vraie rue de près de trois mètres, donne beaucoup plus de jeu.

Dans la première moitié de la tournée, Bowl Master est comme un bowling conventionnel. Vous prenez le ballon et le jetez dans votre rue. Il possède même un mécanisme qui ramasse la balle et vous la renvoie, comme dans un bowling traditionnel.

La seconde moitié du jeu est numérique : un écran de 32 pouces a des capteurs de mouvement qui détectent la force et la direction de la balle.

Les enfants passent beaucoup de temps à la maison. Si tout les ennuie et que vous êtes à court d’idées, jetez un œil à ces expériences scientifiques faites maison, très simples à mettre en pratique. Ils s’amuseront et apprendront.

A l’aide d’un ordinateur, recréez ce mouvement en temps réel dans une rue virtuelle, frapper les quilles en fonction du mouvement réel de la balle que vous avez lancée.

C’est vrai que ce n’est pas un vrai bowling à 100%, mais c’est une solution pour ceux qui veulent aller au bowling à la maison, ou dans un petit espace.

L’avantage de ce système est que vous n’avez pas à collecter les quilles ou les balles, et étant un jeu numérique, il existe différents types de tournois et de défis, et il garde une trace des points jusqu’à 6 joueurs.

Bien sûr, son prix n’est pas accessible à tout le monde. La version standard vaut 2 373 euros, et l’extension, presque un mètre de plus, s’élève à quelque chose de plus que 2500 euros.