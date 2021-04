Ce bracelet intelligent Amazfit a Alexa et mesure l’oxygène: il est étonnamment bon marché et coûte 24,90 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avant que le nouveau Mi Band 6 n’arrive officiellement en Espagne, il existe un smartband qui possède déjà plusieurs des fonctionnalités du modèle Xiaomi. Il est d’Amazfit et est beaucoup moins cher.

Petit à petit, les bracelets intelligents ont évolué. S’ils n’étaient autrefois qu’un simple compteur de pas, ils offrent maintenant beaucoup plus, offrant dans certains cas une évaluation avancée d’aspects physiques tels que le stress ou l’oxygène dans le sang.

Ce sont précisément ces caractéristiques qui font que l’entreprise se démarque. Amazfit Band 5, sœur jumelle du Mi Band et Xiaomi, bien que son prix soit bien inférieur. Amazon le vend en ce moment pour seulement 24,90 euros en vert.

Ce bracelet intelligent est l’un des plus avancés du marché, avec Alexa et une mesure avancée des données, par exemple la prise de SpO2 ou d’oxygène dans le sang.

Mesure la SpO2, dispose d’environ 10 jours de batterie et dispose également d’Alexa comme assistant virtuelAinsi, en lui parlant, vous pouvez planifier des rappels ou même passer des appels vers des appareils compatibles.

Pour le prix qu’il a, c’est une véritable aubaine, car il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un indicateur de qualité du sommeil, entre autres.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’Amazfit Band 5 en vaut la peine, bien que pour le moment, le prix en soit sans aucun doute l’une. Ne perdez pas de vue le fait que le nouveau Xiaomi Mi Band 6 coûte 37 euros sur AliExpress (où vous pouvez déjà l’acheter) et que SpO2 est l’une de ses fonctionnalités vedettes.

La différence en termes de coût est abyssale, et Amazfit est la marque qui fabrique le Mi Band ces dernières années, d’où le design est pratiquement identique.

Pour l’instant, Amazfit est entré assez fortement en Espagne non seulement avec ce bracelet intelligent, mais aussi avec plusieurs de ses montres intelligentes, déjà en vente dans notre pays et toujours à des prix beaucoup plus abordables que vous ne le pensez.

Il faut préciser que, comme son prix n’atteint pas 29 euros, la livraison par Amazon n’est gratuite que pour les utilisateurs Prime. Si ce n’est pas votre cas, ne vous inquiétez pas car vous pouvez vous inscrire pour le mois d’essai sans engagement à rester.

