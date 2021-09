Ce bracelet Samsung est bien moins cher que le Xiaomi Mi Band 6 grâce à une offre d’Amazon | La technologie

in

Malgré la domination écrasante de Xiaomi dans le secteur du smartband, la concurrence ne manque pas chez d’autres marques, telles que Huawei ou Samsung, qui les surpassent même en prix.

Lors de l’achat d’un nouveau bracelet intelligent, la référence est toujours le modèle Xiaomi qu’il touche chaque année. Actuellement, il s’agit du Mi Band 6, dont le prix est d’environ 35 euros dans des magasins comme Amazon, bien qu’il existe d’autres alternatives qui valent également la peine d’être évaluées.

L’un d’eux est Samsung qui, bien que plus concentré sur sa Galaxy Watch, ne jette pas l’éponge avec les bracelets et ose même baisser les prix. C’est pourquoi vous pouvez dès maintenant acheter votre Samsung Galaxy Watch Fit 2 pour seulement 26 euros sur Amazon.

Ce bracelet intelligent propose un écran AMOLED, un capteur de fréquence cardiaque et jusqu’à trois semaines d’autonomie. De plus, ses sphères sont hautement personnalisables.

Évidemment, il dépasse de loin le prix de l’option Xiaomi, et il le fait avec des fonctionnalités qui n’ont pas grand-chose à envier, à commencer par l’écran AMOLED de 1,1 “, clé pour afficher les informations sans problème même en plein soleil.

Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque ou de qualité du sommeil, sans oublier son autonomie, jusqu’à 15 jours dans des conditions optimales, une bonne information qui n’est pas trop éloignée des meilleurs bracelets intelligents que vous pouvez acheter.

Il est complètement submersible, et en fait la natation est l’un des nombreux sports qu’il peut quantifier, puisqu’il s’agit avant tout d’un bracelet de sport, qui mesure diverses données de santé et d’exercice pour garder une trace de tout cela sur son écran et dans l’application Samsung Santé.

Il ne mesure pas la saturation en oxygène dans le sang, chose de plus en plus à la mode, également appelée SpO2. C’est l’une des rares démissions qui doivent être faites en échange d’un prix étonnamment bas, bien que si vous voulez une alternative au Mi Band 6 qui a pratiquement tout, la meilleure option serait probablement le Huawei Band 6 pour 39 euros.

Heureusement ou malheureusement, étant si bon marché qu’il n’atteint pas 29 euros, la livraison n’est gratuite que si vous avez un compte Amazon Prime. Si vous ne l’avez pas encore, il est conseillé de vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de permanence avant de passer votre commande.

