Ce brevet indique qu’Apple est intéressé par la production d’un iPhone enroulable et extensible | La technologie

Cette demande de brevet d’Apple semble indiquer que ceux de Cupertino pourraient aller bien au-delà d’un simple téléphone pliable.

Alors que Samsung, Xiaomi et Huawei ont déjà un avantage considérable en ce qui concerne les appareils avec écrans pliables, il existe encore des entreprises comme Apple qui ne se sont pas aventurées à franchir cette étape, ce qui les amènerait à commencer avec de gros inconvénients par rapport à d’autres concurrents.

Et si des rumeurs ont déjà été recueillies selon lesquelles Apple travaille sur un iPhone pliable, ceux de Cupertino pourraient enfin choisir une autre voie produire un iPhone enroulable et extensible, une nouvelle technologie que de nombreuses entreprises technologiques commencent maintenant à aborder.

L’Office des brevets et des marques des États-Unis a maintenant publié une application pour l’écran d’Apple appelée « appareils électroniques avec écrans coulissants et extensibles », une technologie d’écran enroulable qui semble être le prochain défi pour des entreprises comme Samsung et Xiaomi et cette fois Apple. Je ne serais pas en retard.

Cette nouvelle demande de brevet d’Apple comprend une coupe transversale d’un iPhone enroulable. Ils expliquent qu' »une partie d’un écran flexible peut être stockée dans une région intérieure du boîtier lorsque celui-ci est à l’état non déployé ».

L’avantage d’utiliser un paravent enroulable par rapport à un paravent pliable que l’on connaît aujourd’hui est-ce qu’avec un rouleau vous n’auriez pas besoin d’une charnière. Et est-ce que l’un des principaux problèmes des téléphones pliables est l’usure de la charnière, donc selon la fréquence à laquelle l’utilisateur ouvre et ferme l’appareil, cela peut durer plus ou moins d’années.

Ainsi, dans un écran enroulable, l’utilisateur n’aurait pas à se soucier d’une charnière mais aurait une autre série de composants que nous ne connaissons pas encore et qui pourraient augmenter ou diminuer la durabilité de l’appareil.

En tout cas, l’analyste spécialiste d’Apple, Ming-Chi Kuo, avait précédemment indiqué que ceux de Cupertino travailleraient sur un iPhone pliable. au plus tôt d’ici 2024.