Ce brevet ridicule montre une Galaxy Watch avec un écran enroulable

Les smartphones enroulables ne sont pas encore vraiment une chose, mais il semble que Samsung ait déjà des conceptions littérales pour un autre appareil enroulable. LetsGoDigital, qui aime découvrir des brevets technologiques étranges, a récemment découvert un dossier qui montre une vision unique d’une future Galaxy Watch potentielle.

Le brevet a été déposé auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) et montre une montre intelligente avec un écran enroulable qui s’étend vers l’extérieur à partir du centre. Cela consisterait en deux écrans distincts qui agissent comme un seul, un peu comme ce que vous voyez sur le Microsoft Surface Duo 2.

Les écrans s’étendraient vers l’extérieur sur simple pression d’un bouton, augmentant la taille de l’écran de 40 %. Curieusement, les images représentent une vidéo en cours de lecture sur la montre intelligente, suggérant que l’espace supplémentaire sur l’écran pourrait inciter les utilisateurs à regarder « Thor » depuis leur poignet. De plus, une caméra serait placée au centre de la montre intelligente, qui serait probablement utilisée pour les appels vidéo.

C’est une vision curieuse d’une montre connectée, principalement parce que nous n’avons pas encore commercialisé de smartphones enroulables. Non seulement cela, mais les caméras sur les montres intelligentes ne sont pas vraiment populaires, pas plus que l’idée de regarder des vidéos depuis votre poignet (bien qu’il y ait eu des choses plus folles sur les montres intelligentes).

Meta serait en train de jouer avec l’idée de lancer une montre connectée Facebook avec un appareil photo, et Samsung a déjà lancé des appareils photo sur ses précédentes montres connectées. Beaucoup des meilleures montres connectées pour enfants sont également équipées de caméras.

Bien entendu, la présence d’un tel brevet ne signifie pas nécessairement que Samsung développe activement l’appareil. Cependant, la société pourrait jouer avec l’idée puisque nous avons entendu dire que la société travaille sur des écrans de smartphone enroulables, que nous avons vus sous une forme ou une autre dans des vidéos conceptuelles.

Dans l’état actuel des choses, la Galaxy Watch 4 s’est avérée être l’une des meilleures montres intelligentes Android, bien que l’appareil n’essaye pas nécessairement trop d’être un smartphone Android. Ce brevet suggère que le portable essaie de faire le maximum pour brouiller les frontières entre une montre intelligente et un smartphone et pourrait s’avérer difficile à vendre.

