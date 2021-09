Ce bug du réveil Android est un réveil pour certains utilisateurs en colère

Android Central a récemment reçu un conseil d’un lecteur selon lequel de nombreux utilisateurs d’Android ont rencontré des problèmes avec l’application stock Clock de Google au cours de la semaine dernière. Le pronostiqueur nous a indiqué le fil ar/GooglePixel sur Reddit où le problème était en cours de discussion, et a également mentionné la série d’avis 1 étoile que l’application a récemment reçus sur le Google Play Store.

Les utilisateurs d’applications en colère se sont plaints que leurs alarmes dans l’application Horloge ne se déclenchent pas comme prévu et qu’ils ne reçoivent pas non plus de notifications d’alarme. Il y a également eu des plaintes selon lesquelles les alarmes ne fonctionnent plus avec les listes de lecture Spotify, et certains utilisateurs ont même émis l’hypothèse que l’intégration de Spotify pourrait être la cause des problèmes.

Il semble que le bogue ne soit apparu que récemment au cours de la semaine dernière, car toutes les critiques négatives sur Google Play et les commentaires sur Reddit datent de cette période. En fait, au moment d’écrire ces lignes, l’application Clock a toujours une note de 4,0 sur Google Play, malgré ces récents clients mécontents.

Source : Google Play

Android Central a contacté Google pour commenter ce bug et savoir si le problème est isolé ou plus répandu, mais nous n’avons pas eu de réponse au moment de la publication. Nous mettrons à jour cette histoire en conséquence si et quand Google répondra.

Si vous avez récemment été affecté par ce bogue de réveil, il peut être intéressant d’envisager de prendre un réveil de secours fiable dans l’intervalle. Certaines de nos alternatives de réveil préférées incluent les derniers écrans intelligents de Google et Amazon, comme le Nest Hub (2e génération) ou l’Echo Show 5 (2e génération). Les deux sont spécialement conçus pour la table de chevet et servent tous deux de sauvegardes fonctionnelles au réveil de votre téléphone.

Le Nest Hub (2e génération) peut même utiliser ses capteurs radar Soli pour analyser vos habitudes de sommeil, vous donnant ainsi une meilleure idée de la façon dont vous vous reposez vraiment toute la nuit. Des fonctionnalités similaires sont également disponibles sur les trackers de fitness et les montres intelligentes, qui peuvent également servir de réveils fiables.

Avez-vous rencontré ce problème sur votre téléphone Android ? Dites-le nous dans les commentaires.

