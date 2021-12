Ce bug incroyable empêche les téléphones Android d’appeler le 911

Il y a un peu plus d’une semaine, des rapports ont commencé à arriver sur le subreddit Google Pixel d’utilisateurs incapables d’appeler le 911. C’est très alarmant pour des raisons évidentes, et le fil de discussion de u/KitchenPicture5849 a rapidement attiré l’attention de Google en tant qu’utilisateurs, et le Pixel Team elle-même a enquêté sur le problème et a essayé d’identifier la source.

La cause a été localisée et confirmée par Google, et je penche toujours la tête dans une confusion totale : Microsoft Teams. D’une manière ou d’une autre, si Microsoft Teams est installé mais que vous n’êtes pas connecté à un compte Teams – peut-être si vous le gardez installé pour rejoindre les appels invités d’une organisation qui utilise 365 – vous pourriez vous retrouver incapable de composer le 911. À partir du commentaire officiel de Google :

« Nous pensons que le problème n’est présent que sur un petit nombre d’appareils sur lesquels l’application Microsoft Teams est installée lorsque l’utilisateur n’est pas connecté, et nous ne connaissons actuellement qu’un seul rapport d’utilisateur lié à l’apparition de ce bogue. Nous avons déterminé que le Le problème était causé par une interaction involontaire entre l’application Microsoft Teams et le système d’exploitation Android sous-jacent. »

Heureusement, cela devrait avoir un impact sur un nombre très limité de personnes, et les utilisateurs Microsoft Teams non connectés peuvent désinstaller et réinstaller l’application Microsoft Teams pour résoudre le problème pour le moment. Un correctif plus permanent arrivera sous la forme d’une mise à jour des applications Microsoft Teams sur laquelle Google et Microsoft travaillent actuellement. Jusqu’à présent, nous n’avons entendu parler de problèmes sur Pixels, mais ce bogue est dû à une mauvaise interaction entre l’application Microsoft Teams et le système d’exploitation Android principal. Un correctif sera donc fourni dans le correctif de sécurité Android de janvier pour corriger cela sur le système d’exploitation côté et empêcher d’autres applications de provoquer ou d’abuser potentiellement de cette faille.

Les téléphones Pixel sont parmi les meilleurs téléphones Android, et tout type de défaut qui affecte les fonctions les plus basiques et essentielles des smartphones est alarmant. Au moins la source et un correctif ont été trouvés rapidement.

Et pouvons-nous tous convenir que c’est juste bizarre ?