Ce bureau debout autonome est une excellente option de la WFH sur un budget

Depuis environ un an, bon nombre d’entre nous ont appris à s’adapter au travail à domicile et, selon la plupart des indications, cela continuera d’être le cas dans un avenir prévisible. La plupart des entreprises dont j’ai entendu parler continueront soit de permettre aux employés de travailler à domicile indéfiniment, soit d’en autoriser une version hybride.

Si vous faites partie de ceux qui feront la plupart de leur travail à domicile pendant un certain temps, avoir un bon bureau peut être essentiel pour créer un espace de travail productif chez vous. Les bureaux debout ont longtemps été recommandés comme une excellente option pour travailler tout en gardant votre esprit actif et concentré pendant que vous travaillez.

Le SmartDesk d’Autonomous est un excellent ajout à votre bureau à domicile sans avoir à étirer votre budget trop loin. Il offre toutes les fonctionnalités nécessaires d’un bureau debout dans un ensemble bien conçu et élégant qui peut s’intégrer parfaitement dans votre bureau à domicile.

La conception de haute qualité signifie qu’il est solidement construit avec peu ou pas d’oscillation dans le bureau pendant que vous travaillez. Il supporte jusqu’à 300 livres, il ne devrait donc avoir aucun problème à gérer tout ce dont vous avez besoin. Le dessus est très lisse avec des bords profilés qui le rendent confortable à utiliser pendant de longues périodes de temps.

Un membre de notre communauté a dit ceci à propos du design:

«La conception du SmartDesk a été l’une des premières choses qui m’ont marqué. Vous pouvez immédiatement voir qu’il est solidement construit à partir du poids et de la robustesse du plateau et qu’il est très lisse, ce qui est idéal pour travailler pendant de longues périodes. Je n’ai jamais réalisé à quel point J’appréciais beaucoup les bords profilés d’un bureau jusqu’à ce que je les ai. Mon bureau précédent avait des coins pointus et je ne me rendais pas compte à quel point il était désagréable de travailler jusqu’à ce que j’aie ce bureau. Je n’ai eu aucun problème à y reposer mes bras confortablement pendant longtemps périodes de travail. “

Il est disponible en deux tailles pour s’adapter à l’espace dont vous disposez. Le “Core” est de 53 “x 29” et le “Pro” est de 70,5 “x 30”. J’ai eu la taille plus petite et elle s’adapte confortablement à mon clavier, ma souris, 2 moniteurs, une station d’accueil, 2 supports de téléphone et quelques autres articles de type bureau. Je ne me sens jamais à l’étroit ou je ne souhaite plus d’espace pour ranger les choses.

En ce qui concerne les options de couleur, vous avez le blanc mat, le blanc brillant, le chêne blanc, le noir brillant, le noir mat, le vert mat, le noyer, le noyer foncé et même le bambou et le bambou foncé, il y a donc beaucoup de choix parmi les meilleurs pour correspondre à votre esthétique. . Le cadre est également incroyablement solide. Il est fabriqué en acier inoxydable et est disponible en blanc, gris ou noir.

Il fonctionne comme vous vous attendez à ce qu’un tel bureau fonctionne à notre époque. Il y a deux boutons pour ajuster la platine vers le haut ou vers le bas et quatre boutons que vous pouvez définir comme préréglages pour la hauteur qui vous convient le mieux. Si vous avez un partenaire ou un colocataire, vous pouvez chacun régler votre hauteur assise et debout, ou vous pouvez garder les quatre pour vous.

Les moteurs pour lever et abaisser le bureau sont également extrêmement doux et très silencieux. Un autre membre de notre communauté a dit ceci à propos du cadre:

“J’étais curieux de savoir à quel point le bureau serait bruyant lorsqu’il était en mouvement et j’ai été agréablement surpris de constater qu’il est en fait TRÈS silencieux. Il émet un son de type ronflant faible comme on pouvait s’y attendre, mais c’est très silencieux et pas ennuyeux pour moi . J’ai également été très impressionné par la fluidité du mouvement lors de la montée et de la descente du bureau. Il n’y a pas de secousse quand il commence ou s’arrête de bouger, ce que je craignais que ce soit le cas. C’est fantastique parce que j’ai toujours des «trucs» sur mon bureau et moi n’avons pas besoin qu’il glisse chaque fois que je le soulève ou l’abaisse. »

Si vous envisagez d’installer un bureau debout pour votre bureau à domicile, le SmartDesk est un excellent choix. Il est bien construit avec un design esthétiquement agréable, confortable à utiliser et ne cassera pas la banque. La taille Core commence à 379 $ et la taille Pro passe à 539 $.

