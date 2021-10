Ce cabinet d’architectes veut construire un gratte-ciel ‘à l’envers’ à New York | La vie

Ce projet de gratte-ciel pourrait être une réalité à Manhattan et renverserait le concept que nous avons de ce type de bâtiment.

Il y a beaucoup de gratte-ciel qui nous ont laissé la bouche ouverte ces derniers temps, certains projets étant déjà une réalité et d’autres simplement des projets, et un autre avenir que nous pourrions voir, notamment à New York, est quelque chose de totalement « inverse » de ce qui est connu .

Maintenant la signature de l’architecte Sir David Adjaye a dévoilé une série de plans pour créer un nouveau gratte-ciel pour New York appelé Tour d’affirmation et que s’il était construit, ce serait l’un des bâtiments les plus hauts de l’hémisphère nord avec un design inversé saisissant, comme s’il s’agissait d’un gratte-ciel à l’envers.

A noter que ce gratte-ciel n’existe pas encore, et c’est un projet qui n’en est qu’à ses débuts, donc on verra s’il continue.

Quoi qu’il en soit, nous avons déjà les premières images de ce à quoi cela ressemblerait dans l’ensemble du paysage new-yorkais, s’élevant peut-être sur une partie importante de Manhattan.

La forme du gratte-ciel serait composée de une série de sections en blocs empilées les unes sur les autres créant une sorte de bâtiment à plusieurs niveaux qui semble augmenter en largeur à mesure qu’il s’élève vers les étages supérieurs. Le gratte-ciel atteindrait une hauteur de 506 m, très proche des 546 m du One World Trade Center.

S’il était réalisé, il deviendrait le deuxième plus haut gratte-ciel de l’ouest et le onzième sur la liste des plus hauts du monde, comprenant des bureaux, deux hôtels, le siège de la NAACP, une plate-forme d’observation et même une patinoire.

Sans aucun doute, s’il est construit, ce sera l’une des principales attractions dont le public pourra profiter de l’extérieur, bien que si vous n’êtes pas un amoureux du vertige, il est probable que vous ne serez pas intéressé à monter sur son toit. .