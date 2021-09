Ce câble éclair a l’air normal et ordinaire, mais il a été créé pour voler toutes les données de votre iPhone | La technologie

Les utilisateurs d’iPhone ont une nouvelle menace, un câble capable de voler toutes leurs données en quelques secondes. De plus, il est impossible de le distinguer d’un vrai câble Apple.

Lors de la charge de nos appareils, nous stockons un chargeur et un câble. Quel que soit le type d’équipement dont il s’agit, ces deux éléments sont une partie fondamentale de l’équation et ses fondements sont immuables.

Personne ne doit douter de votre chargeur ou de son câble de charge, ils sont là pour être utiles et ont un but précis : augmenter le pourcentage de charge de l’appareil. Mais, Et s’il existait des câbles de charge capables de voler les données des équipements auxquels ils sont connectés ?

L’avenir est rempli d’une série d’objets conçus pour rendre la vie difficile aux utilisateurs et mettre leurs données personnelles en danger. Et, est-ce que le vol de données est un problème actuel. Les hackers sont de plus en plus fréquents et leurs moyens de vol de plus en plus imaginatifs.

La dernière chose qui est apparue est un câble Lightning, pour les appareils Apple, qui il est capable de filtrer tout ce qu’écrit la personne qui utilise l’appareil auquel il est connecté à ce moment-là.

Malgré l’alarmisme, ce câble n’est pas entre de mauvaises mains ou, du moins, pas pour le moment. Ce câble a été créé par MG. Cette personne se consacre à la création de dispositifs capables de pirater d’autres ordinateurs, il le fait pour vérifier la sécurité et les éventuelles failles existantes.

La nouvelle version de ce câble fonctionne comme suit. Lors de la connexion du câble, par exemple, à l’iPhone et à l’utilisation du smartphone, tout ce qui est écrit sur l’appareil sera envoyé à une personne externe.

Quel est le problème? Principalement qu’en envoyant tout ce que l’utilisateur tape, il envoie des données de mot de passe et un accès aux applications. De plus, étant un câble Apple si typique, d’autres ordinateurs l’utilisent.

Et, est-ce que, ce câble sert également à connecter le clavier de l’iMac. Donc si quelqu’un voulait découvrir des informations privées, il lui suffirait de remplacer un câble normal par ce câble destiné à pirater du matériel.

Nous espérons que ce câble ne tombe pas entre de mauvaises mains, car ce serait une véritable catastrophe car il s’agit d’un câble totalement identique à celui qu’Apple propose dans ses appareils. Il faudra attendre pour connaître les mesures qui peuvent être prises vis-à-vis de ce type de câbles.