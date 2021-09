Ce câble réseau vous fera profiter au maximum de votre débit de fibre avec jusqu’à 40 Go par seconde de vitesse, et cela ne coûte que 7 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il existe de nombreux facteurs qui affectent la vitesse de connexion que vous appréciez en fin de compte et de nombreuses façons de l’accélérer. L’un d’eux est de se connecter par câble réseau, de préférence de catégorie 8.

Dans la plupart des cas, la vitesse de connexion que vous avez contractée est une chose et celle que vous appréciez en est une autre. Cela varie en fonction du nombre de goulots d’étranglement que vous avez jusqu’au résultat final : un routeur médiocre, un réseau WiFi avec de nombreux obstacles ou une carte réseau dans votre PC qui n’est pas à la hauteur, autant de problèmes qui peuvent être résolus.

Oui oui par exemple vous avez une bonne Smart TV, un ordinateur ou une console comme la PlayStation 5, accélérer la vitesse de chargement et de téléchargement est en fait assez simple: la meilleure chose est de se connecter par câble réseau, le moyen d’éviter les interférences et la perte de signal via WiFi. Si vous obtenez également un câble de qualité, c’est beaucoup mieux.

Heureusement, il y a maintenant un Câble réseau Ethernet de catégorie 8 à un prix avantageux sur Amazon, pour seulement 7,64 euros. Il s’agit d’Ugreen, l’une des principales marques du secteur dans ce type d’accessoires.

Câble réseau CAT 8 Ugreen sur Amazon

C’est un câble tressé, quelque chose qui aide beaucoup à le déployer sans enchevêtrement et aussi à augmenter sa durabilité, l’un des principaux problèmes des câbles de toutes sortes.

Selon le fabricant, atteint la vitesse de 4 Go par seconde, bien qu’il soit évident que 4 Go ne peuvent pas être transformés en réalité car il n’y a pas d’appareils grand public qui prennent en charge un tel débit de Go. Ce qui est clair, c’est qu’au moins vous réduirez votre taux de fibre à 100% dans les deux canaux, en amont et en aval.

Aussi quadrupler la bande passante disponible sur les câbles CAT 7, la génération précédente, et cela est d’une importance vitale si vous avez tendance à avoir de nombreux appareils connectés simultanément au même réseau, ce qui pose toujours des problèmes et fait fonctionner le réseau par intermittence.

Malgré les améliorations qui ont atteint les réseaux WiFi domestiques, tels que le WiFi 6 et le WiFi Mesh, aucun des routeurs avec WiFi 6 ne peut offrir la vitesse d’un réseau câblé de ce type.

