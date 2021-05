Ce café vient d’être rappelé car il contient un médicament interdit et un antidépresseur – .

Faire face aux rappels de produits ne fait partie que d’être un consommateur. Il y a de nouveaux rappels tous les jours, des détecteurs de fumée aux chips tortilla, et la grande majorité d’entre eux sont compréhensibles. Si une entreprise met accidentellement le mauvais type de puce dans un sac et que ces puces pourraient provoquer une réaction allergique, un rappel est émis. La société ne l’a évidemment pas fait exprès, et bien que ce ne soit pas pratique à traiter en tant que consommateur, cela fait simplement partie de la vie moderne.

Cela dit, certains rappels sont tout simplement trop absurdes pour être rattrapés. Les pilules d’amélioration masculine «entièrement naturelles» qui contiennent des médicaments d’ordonnance pour la dysfonction érectile me viennent à l’esprit, mais ce n’est pas tout. Un nouveau rappel pour un type de café «minceur» vient de faire l’objet d’un rappel parce qu’il contient un coupe-faim interdit et – bien entendu – de la fluoxétine. La fluoxétine, un médicament utilisé dans le traitement des troubles dépressifs, est mieux connue sous le nom de marque Prozac. Ouais, ce café contenait un médicament amaigrissant et un antidépresseur.

D’accord, éliminons l’évidence dès le sommet: il est absolument impossible que la société derrière le café Vitaccino Imperia Elita ne sache pas qu’il y avait de la drogue dedans. Je veux dire, imaginez les circonstances ridicules qui devraient se dérouler pour qu’un produit commercialisé sous le nom de «café 100% naturel» finisse par être contaminé par ces deux médicaments. Le fait que le café soit commercialisé comme une aide à la perte de poids et que l’un des médicaments qu’il contient est un coupe-faim élimine vraiment toutes les conjectures de l’enquête.

Voici la description du café de l’un des vendeurs en ligne qui l’a vendu:

Vitaccino Imperia Elita est un café 100% naturel qui combine deux des produits minceur les plus réussis – le café minceur Baian Lishou et le café minceur Vitaccino Imperia Elita. En conséquence, un nouveau café minceur Vitaccino Imperia Elita, à base de café noir afro-éthiopien Moyojava, de lait soluble faible en gras et d’extraits naturels pour perdre du poids Hunger-obliviongrass, Griffonia Simplicifolia, Tuckahoe et oranges immatures. Le café Vitaccino Imperia Elita pour la perte de poids accélère le métabolisme et la combustion des graisses dans le corps, augmente la sensation de satiété et supprime l’appétit, aide à la détoxification du corps et au traitement du tractus gastro-intestinal.

J’ai lu des trucs sérieux dans ma vie, mais c’est là-haut.

Le coupe-faim qui a été trouvé dans le café s’appelle la sibutramine, et c’était à un moment donné un médicament approuvé par la FDA pour la perte de poids. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair que le médicament causait de graves effets sur la santé, notamment un accident vasculaire cérébral et une insuffisance cardiaque. Il a ensuite été retiré et il n’est plus censé être utilisé. À moins que vous n’ayez une arnaque où vous vendez du café magique pour perdre du poids.

Dans tous les cas, si vous avez acheté une de ces ordures, ne la buvez pas maintenant ou plus jamais.

