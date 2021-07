in

En ce qui concerne un calendrier mural classique, je ne me souviens pas de la dernière fois que j’en ai eu un chez moi grâce à la technologie. Après tout, je peux accéder au calendrier sur mon iPhone, iPad ou même Apple Watch. Cependant, le “Calendrier matériel Apple 2022” pourrait être une option intéressante pour me faire reconsidérer cela.

Annoncé par Stephen Hackett, co-fondateur de Relay FM et écrivain pour 512 Pixels, ce calendrier mural classique met en lumière certains moments importants de l’histoire d’Apple. Il existe des faits allant de l’annonce de l’Apple II aux derniers produits, qui incluent les dates de sortie et les discours les plus importants de l’entreprise.

Ce projet célèbre les produits de l’Apple II jusqu’à la famille de produits AirPods. Saviez-vous que le premier PowerBook G4 et le premier iPhone sont sortis à seulement six ans d’intervalle ? Et quand le dernier Macintosh Performa a cessé d’être commercialisé ? Avec ce calendrier, vous saurez.

De plus, le calendrier apporte plus que des anecdotes et des faits amusants sur Apple. Il contient également de superbes photos d’appareils Apple, qui ont toutes été prises par Stephen à partir de sa propre collection. Les clients recevront également une copie numérique de toutes ces photos s’ils le souhaitent. Chaque calendrier mural mesure 20 par 30 pouces.

Pour l’instant, Stephen collecte des fonds pour le projet via KickStarter, qui a déjà atteint plus de la moitié de son objectif. Les personnes intéressées peuvent obtenir le calendrier mural doivent s’engager à 30 $ ou plus, mais il existe des options moins chères pour obtenir uniquement les photos ou même un forfait de 42 $ avec le calendrier et les photos.

Si vous êtes vraiment un fan d’Apple et que vous aimez apprendre des détails comme ceux-ci, le “Calendrier matériel Apple 2022” sera certainement un excellent cadeau pour vous-même.

