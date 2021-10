Ce camion Ford F-150 cache une fonction utile dans ses clignotants

15/10/2021 à 17h36 CEST

Claudio Torres Rojas

La conception des véhicules continue d’évoluer d’année en année, et tandis que de nombreuses entreprises conservent une conception spécifique au fil du temps, d’autres essaient d’innover même dans les aspects les plus inattendus et insoupçonnés. C’est juste ce que a fait la marque de voiture Gué, qui voulait donner le nouveau camion de l’entreprise, le Ford F-150.

Plus précisément, ils voulaient donner une utilité à ses clignotants arrière. Apparemment, ils ne voulaient pas qu’ils servent uniquement à remplir leur rôle de toujours de diriger les autres conducteurs dans la direction dans laquelle vous allez prendre le camion, mais ils sont aussi, littéralement une échelle. C’est ainsi que Mike Levine l’a partagé dans Twitter, directeur des communications pour Ford Amérique du Nord.

J’adore les nouvelles balances embarquées pour le F-150. Les deux (sur quatre) petites LED dans les feux arrière vous indiquent la capacité de charge utile restante. pic.twitter.com/43ZeC918Qy – Mike Levine (@mrlevine) 13 octobre 2021

Les clignotants arrière du camion ont quatre lumières LED qui s’allument en fonction de la charge du véhicule. Lorsqu’il est trop chargé, les quatre voyants s’allument et le dernier clignote. C’est certainement un tour de vis pour trouver une deuxième utilité pour les clignotants, et cela prend tout son sens dans un camion.

Bien sûr, le Ford F-150 a un écran à l’intérieur où vous pouvez voir plus précisément le poids que le camion transporte à ce moment-là. De plus, vous pouvez inclure le poids des personnes qui vont être montées pour que le système le prenne en compte et vous l’indique.