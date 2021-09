Ce canapé de sol avec table basse est aussi la maison de votre chat | La vie

Les besoins des chats sont différents de ceux des humains. Ce meuble curieux les réunit pour réduire l’espace.

La maison devient de plus en plus petite. Le concepteur de ce curieux canapé de sol pour chats et leurs maîtresJack Dogson a mené une enquête avant de la concevoir et a été surpris de constater que 233 personnes qui vivaient avec des chats ont avoué que sa maison faisait moins de 50 mètres carrés.

Quand les maisons sont petites c’est plus pratique Assied-toi sur le sol, pour utiliser moins de meubles. Une coutume très asiatique, qui se reflète dans cette CatYou dans le cercle.

Il s’agit de un canapé au sol avec une table basse qui sert également de maison ou d’aire de jeux pour les chats. Vous pouvez le voir dans cette vidéo de Violet Ling :

Comme on peut le voir, il s’agit d’un petit tatami moelleux à poser au sol, avec des accoudoirs et un dossier en bambou. Il y a aussi une petite table du même matériau, avec une table en bois pour laisser un verre, un livre, un mobile, etc.

Pour l’instant c’est encore un meuble classique dans une maison japonaise, mais il a une double fonction : sert également de maison, d’abri ou d’aire de jeu pour les chats.

Le cadre en bambou est creux, donc le chat peut être introduit à l’intérieur pour jouer, ou se sentent protégés, car les chats n’aiment pas les grands espaces.

Le bambou a des trous de différentes tailles pour voir à tout moment où se trouve l’animal, en même temps qu’ils servent à jouer avec lui.

Il y a deux grands trous de chaque côté du tapis pour que le chat puisse sortir la tête, ou que le propriétaire puisse introduire sa main pour caresser ou jouer avec l’animal.

Les coussins intérieurs absorbent les odeurs et peuvent également être facilement retirés pour être lavés en machine.

La table basse sert également d’abri ou de lit pour votre animal de compagnie.

Un meuble très curieux qui plaira sans aucun doute aux amoureux des chats, même si nous ne l’avons pas trouvé à vendre. Si vous voulez plus d’informations, vous avez plus d’informations dans Yanko Design.