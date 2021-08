Ce capteur haptique Honda pour chaussures guide les personnes aveugles vers n’importe quelle destination, en utilisant uniquement leurs pieds | La technologie

in

De nos jours, les aveugles utilisent le GPS et les téléphones portables pour les guider vers une destination, mais la voix et le bruit sont assez gênants. Ce gadget de Honda semble beaucoup plus sûr.

Heureusement, la qualité de vie des personnes aveugles s’est beaucoup améliorée avec des technologies comme le mobile, les assistants vocaux, ou le GPS. Mais ce n’est pas encore parfait.

Lorsqu’ils souhaitent atteindre une destination à l’autre bout de la ville, par exemple, ils peuvent utiliser Google Maps et l’assistant Google pour tracer un itinéraire et laisser l’assistant les guider vocalement, à l’aide du GPS.

Mais pour un aveugle, une voix qui vous parle constamment dans la rue est une distraction majeure, ce qui peut compromettre votre sécurité. Pour cela Fronde a inventé ces capteurs de pied haptiques :

Lorsqu’une personne aveugle utilise un assistant vocal pour le guider dans la rue, la voix distrait ses autres sens, ce qui peut provoquer un accident.

L’ingénieur Honda Wataru Chino a subi la mort tragique d’un membre de sa famille aveugle à la suite d’un “accident évitable”. Alors il est devenu obsédé par l’idée de créer un dispositif pour guider les aveugles de manière moins intrusive.

Il a monté une startup et, avec le soutien financier de Honda, a créé Ashirase, un capteur de pied haptique qui guide le non-voyant à l’aide de vibrations.

Comme on le voit dans la vidéo, Ashirase est composé de un morceau de plastique qui s’adapte sur le pied, et un capteur de direction dépassant au-dessus des lacets.

Une application se connecte par GPS à Google Maps, pour tracer l’itinéraire en fonction de la destination que la personne aveugle communique par la voix.

Les capteurs des chaussures permettent à l’application savoir dans quelle direction pointent les pieds de l’aveugle. Ainsi, il peut vous guider précisément.

Ils produisent une vibration dans votre pied gauche, qui est transmise à travers la pièce en plastique, pour vous dire de tourner à gauche. Il en est de même du pied droit, s’il doit aller dans cette direction.

S’il y a une rue à traverser et que vous devez vous arrêter, les deux pieds vibreront.

De cette manière la personne aveugle peut atteindre n’importe quelle destination sans instructions vocales, et sans dépendre du mobile. Ses mains et ses oreilles sont libres de gérer le bruit et les défis de la rue, sans distractions vocales.

Honda a déjà commencé à le tester avec des aveugles japonais, et les premiers résultats sont très positifs. Si tout se passe bien, vous commencerez à l’échanger via un abonnement mensuel, dans quelques mois.