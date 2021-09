Ce chargeur est adapté pour iPhone ou Android et est petit pour tenir dans n’importe quelle poche | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Anker Nano Pro est l’un des chargeurs mobiles USB-C 20 W les plus compacts au monde.

Malheureusement, il est de plus en plus courant de voir comment les fabricants de mobiles arrêtent d’inclure un chargeur dans la boîte afin de réduire les émissions dans l’environnement. Bien qu’il y ait une part de vérité là-dedans, il ne fait aucun doute que pour ces entreprises, c’est un moyen de réduire les coûts vous facture la même chose.

Mais avec l’arrivée de la recharge rapide sur les téléphones portables, il est de plus en plus important de se débarrasser de ces anciens chargeurs 5W et d’opter pour les nouveaux plus rapides.

L’un des plus récents, des plus puissants et des plus compacts que vous puissiez obtenir est le nouveau Anker Nano Pro. C’est un chargeur mural de 20W et vous pouvez le mettre dans votre poche. La meilleure chose est le prix, il ne coûte que 19,99 euros.

Chargeur pour appareils avec connexion USB-C, une puissance de 20W et ne mesure que 29,5 × 29,5 × 30 mm.

Il vient d’être lancé en Espagne et est désormais disponible sur Amazon pour moins de 20 euros. Un bon prix pour un chargeur de 20 W qui coûterait normalement à peu près le même prix, mais il y a une grande différence.

Cet Anker Nano Pro est de taille minuscule avec seulement 29 x 29 x 30 millimètres. Il est parfait comme chargeur pour n’importe quel smartphone avec un câble USB, comme le nouvel iPhone 13.

Grâce à la technologie GaN, il a été possible de miniaturiser les composants de ce chargeur, ce qui par rapport aux autres chargeurs 20W ou 33W est minuscule.

Avec ce pouvoir vous pouvez charger la moitié de la batterie d’un iPhone en seulement 25 minutes, 3 fois plus rapide que les anciens chargeurs 5W, il est donc important de remplacer ceux que vous possédez déjà (bien sûr les emmener au recyclage).

Il vient d’être lancé et c’est déjà l’un des chargeurs pas chers les plus intéressants du moment. Il ne coûte que 19,99 euros sur Amazon et en vous inscrivant à Amazon Prime, vous l’aurez avec une livraison gratuite et rapide.

