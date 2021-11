Ce chargeur sans fil coûte plus cher que la plupart des téléphones et je l’adore

Il y a quelque chose de nouveau à examiner des produits coûteux dans des catégories généralement non associées au luxe. Une PlayStation 5 en relief or 18 carats qui coûte plus de 350 000 $. Une Apple Watch à 1400 $ avec un groupe Hermès. Un chargeur sans fil de 600 $.

Je n’ai jamais touché les deux premiers produits mentionnés ci-dessus, mais j’ai, assis en face de moi en ce moment, me narguant avec son excès, cette troisième option – un chargeur sans fil qui coûte plus cher que la plupart des téléphones que j’ai achetés. les années. Ce n’est pas quelque chose que je recommanderais à quiconque respecte son compte bancaire, mais c’est un jeu d’enfant à utiliser et un plaisir à regarder.

Ce n’est pas un accessoire dont vous avez besoin, mais Volonic, qui a été fondée par l’un des anciens fondateurs de Mophie, a créé un produit sacrément fin que je suis heureux de regarder tous les jours, même lorsqu’il n’y a pas trois téléphones en charge sur le dessus de celui-ci.

Caractéristiques

Marque: Volonique

Certifié Qi : Oui (utilise Aira Freepower)

La vitesse: 22,5 W au total, jusqu’à 7,5 W par appareil

Dimensions: 230 x 135 x 14 mm (9,05 x 5,32 x 0,57 pouces)

Poids: 692g (1.5lbs)

Avantages

Charge jusqu’à trois appareils à la fois, y compris des téléphones, des écouteurs sans fil et certaines montres intelligentes câble C

Acheter ce produit

Valet Volonique 3: Conception, matériel et contenu de la boîte

Il n’y a pas grand-chose dans le Volonic Valet 3, et c’est par conception. Il s’agit d’un rectangle arrondi de neuf pouces sur cinq pouces, avec une bordure en aluminium occupant le périmètre extérieur avant de céder la place à la couleur de couverture et au tissu de votre choix. Mon unité particulière a un cadre brillant « Grand Piano », ainsi que du cuir pleine fleur « Brown Mercedes Nappa », bien que vous puissiez construire le vôtre dans n’importe quelle variété de matériaux, y compris 13 options d’Alcantara allant du noir à l’orange vif, et huit variétés de cuir dont un cuir vert « Lamborghini » que, si j’avais été un peu plus courageux, j’aurais adoré essayer.

Vous pouvez également personnaliser les pieds en caoutchouc qui reposent sur votre bureau, des bosses standard aux formes de diamant, ainsi que personnaliser la longueur du câble USB-C qui se branche sur le chargeur Volonic de 36 watts également de marque.

Le Valet 3 ressemble à un chargeur sans fil surdimensionné car c’est exactement ce que c’est. Si vous avez entendu parler du projet AirPower d’Apple, désormais annulé, vous savez exactement ce que le Valet 3 peut faire : charger jusqu’à trois appareils à la fois dans presque n’importe quelle orientation (dans des limites raisonnables). Il peut le faire car il utilise la technologie FreePower d’Aira en dessous, et d’après ce que je peux dire, ce n’est que la deuxième marque à l’utiliser après Nomad’s Base Station Pro. Dans cette configuration, FreePower utilise 18 bobines de charge sans fil Qi disposées autour du pad, basculant intelligemment entre elles lorsqu’il détecte un appareil compatible au-dessus. Bien que l’unité puisse techniquement pousser 22,5 watts au total, elle est limitée à 7,5 watts par appareil, et cela utilise l’intégration Qi personnalisée d’Apple; Les appareils Android ont une puissance maximale de cinq watts par charge.

Mais le Valet 3 fonctionne comme annoncé, et une fois que vous l’avez configuré, vous pouvez installer quelques appareils – quelques téléphones et une paire d’écouteurs sans fil, par exemple – et les laisser là. Vous n’avez pas vraiment à vous soucier de l’orientation ou du placement, bien qu’avec trois téléphones plus gros, vous devrez peut-être les aligner juste pour les faire fonctionner tous en même temps.

En plus de la nature n’importe où du chargement sans fil, FreePower, et par extension le Valet 3, prend également en charge une fonctionnalité que la plupart des autres chargeurs sans fil ne prennent pas en charge : les mises à jour du micrologiciel. Plus précisément, il existe un minuscule contrôleur personnalisé qui abrite un micrologiciel évolutif pour améliorer l’expérience au fil du temps. Bien que je n’aie pas encore mis à niveau le micrologiciel sur le Valet 3, je l’ai mis à niveau sur le Nomad Base Station Pro peu de temps après sa sortie l’année dernière, car il était incompatible avec la gamme Pixel de Google; cela fonctionne maintenant très bien avec chacun d’eux.

Valet Volonique 3: Le prix du confort

Maintenant, il y a une valeur inhérente à avoir un chargeur sans fil surdimensionné qui recharge trois appareils à la fois dans n’importe quelle orientation. Mais la Nomad Base Station Pro le fait déjà pour 200 $, et il existe probablement de nombreux autres chargeurs sans fil à venir alimentés par la technologie FreePower d’Aira. Le Valet 3 est un produit de luxe qui s’appuie fortement sur son expérience de valeur en tant qu’objet. Des éléments personnalisables à l’accent mis sur les matériaux haut de gamme, dépenser plus de 600 $ sur un chargeur sans fil n’est probablement pas sur les listes de souhaits de la plupart des gens, mais il y a une certaine population qui ne se moquerait pas du nombre, et apprécierait le grain de cuir fin à côté de une table de chevet ou un buffet d’entrée.

Et même dépenser 200 $ pour quelque chose comme la station de base Nomad Pro est un peu riche lorsque vous pouvez obtenir trois chargeurs sans fil plus rapides et plus attrayants pour un quart du prix. Oui, il y a une commodité inhérente à l’idée de n’avoir besoin d’emporter qu’un seul chargeur sans fil avec vous en voyage, ou d’offrir un seul point d’atterrissage pour tous ses gadgets compatibles Qi lorsqu’ils franchissent la porte, mais je ne le fais pas. pensez, au-delà de la technologie impressionnante contenue à l’intérieur, il y a beaucoup de valeur dans cette solution.

Le principal problème est la vitesse : la charge Qi est limitée à cinq watts par appareil s’il y a autre chose qu’un logo Apple sur l’appareil connecté, et ces vitesses sont pitoyablement lentes si vous faites autre chose que de charger passivement tout au long de la journée. Le Valet 3 prend près de quatre heures pour recharger complètement la plupart des smartphones modernes, même s’il n’y a qu’un seul appareil connecté au pad. Peut-être que les futures versions de FreePower d’Aira adopteront des versions plus dynamiques de la norme Qi, y compris le profil de puissance étendu, qui a élevé la barre de cinq watts à 15 W et commence à être pris en charge par un certain nombre d’appareils. Même Google, qui a introduit l’EPP dans le grand public avec le Pixel 4, s’appuie sur la norme Qi avec un profil de charge de 23 W lorsque le Pixel 6 Pro est associé à son Pixel Stand de deuxième génération. D’autres sociétés, comme OPPO et OnePlus, ont atteint des vitesses maximales de 50 watts, avec leurs propres normes propriétaires.

Tout cela pour dire qu’en tant qu’objets, des produits comme le Valet 3 et d’autres chargeurs sans fil multi-appareils ont des priorités différentes de celles de la plupart des pads et supports que nous recommandons généralement. Mais si la commodité – et l’esthétique – sont prioritaires sur la vitesse, ce n’est pas une mauvaise option.

Valet Volonique 3: Faut-il l’acheter ?

Probablement pas. À moins que vous ne vouliez vraiment un chargeur sans fil qui corresponde au reste de vos accessoires en cuir fin ou que vous ayez absolument besoin de montrer la profondeur de votre portefeuille, il existe des options beaucoup, beaucoup plus abordables. Même parmi la gamme actuelle de chargeurs sans fil multi-appareils, le Valet 3 est dans une catégorie de prix à part, et parce qu’il utilise la technologie FreePower d’Aira comme base, attendez-vous à une marchandisation rapide et à une baisse de prix ultérieure dans les années à venir.

Pourtant, je dois le remettre à Volonic, une petite entreprise avec un portefeuille de produits extrêmement ciblé (le Valet 3 est son seul produit à vendre en ce moment) qui rend l’ensemble du processus de conservation et d’achat aussi facile et agréable que la conception d’un très cher , chargeur sans fil personnalisé peut être.

Achetez-le si…

Vous avez beaucoup d’argent Vous chargez généralement plus d’un appareil à la fois Cela ne vous dérange pas d’attendre longtemps que les appareils se rechargent

Ne l’achetez pas si…

Littéralement toute autre raison

