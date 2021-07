Ce Chromebook ASUS à 279 € ne pèse que 1,43 kg et est idéal si vous voulez un ordinateur portable pas cher | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les Chromebooks sont les ordinateurs portables qui équipent Chrome OS en tant que système d’exploitation, basé sur Android et avec des fonctions qui les rendent idéaux pour les étudiants. Ils sont également assez bon marché.

Bien que nous soyons encore au mois de juillet, la reprise des cours après les vacances approche et c’est peut-être une bonne idée de commencer à faire des projets. Si ce dont vous aurez besoin oui ou oui dans le nouveau cours est un ordinateur portable, chaque offre est une opportunité.

À l’heure actuelle, il existe plusieurs modèles informatiques qui valent la peine, bien que l’on puisse dire que pour les étudiants, le meilleur est celui qui a PcComponentes dans un Chromebook ASUS, un modèle désormais abandonné à seulement 279 euros dans cette boutique en ligne espagnole et avec la livraison gratuite depuis l’Espagne !

Cet ordinateur utilise Chrome OS comme système d’exploitation. Il est très fin et léger, ne pèse que 1,43 kg et est idéal pour les étudiants en raison de sa sécurité et de sa polyvalence.

C’est un prix inférieur à celui d’Amazon, par exemple, qui le maintient à 299 euros, également avec les frais de port inclus dans n’importe quelle partie de la péninsule.

C’est un ordinateur portable assez bon marché, basique mais plus que compétitif si vous voulez qu’il rédige des notes, utilise le navigateur et certains réseaux sociaux, en plus d’utiliser des applications comme Zoom et Microsoft Teams, indispensables lorsqu’il y a des cours en ligne impliqués.

Grand écran Full HD et poids idéal à transporter

Les spécifications du Chromebook ASUS Z1500CN-EJ0400 incluent un écran Full HD, quelque chose qui, au moins dans le monde Windows, n’est pas habituel dans des modèles aussi bon marché que celui-ci.

De plus, il ne lésine pas sur la taille : il fait 15,6 pouces, même si cela ne fait pas monter en flèche son poids, puisqu’il reste à 1,43 kg.

Le design est très compact malgré la diagonale de son écran, puisqu’il dispose également d’un clavier à faible course dont on se souvient – même de loin – de celui du MacBook d’Apple.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Voici ses principales spécifications :

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,43 kg Processeur : Intel Celeron N3350 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 64 Go eMMC Système d’exploitation : Chrome OS

La livraison est gratuite partout en Espagne, puisqu’il dépasse 29 euros dont Amazon assume tous les frais.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.