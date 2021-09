Ce Chromebook Asus est idéal pour les étudiants, et le prix tombe à seulement 229 euros | La technologie

in

Vous cherchez un ordinateur portable pas cher à emporter avec vous et à utiliser à la bibliothèque, en attendant le bus, ou à la maison pour télétravailler ? Ce Chromebook a été abaissé à un prix minimum.

Les ordinateurs Chromebook sont des PC développés par Google qui utilisent ChromeOS et vous donnent accès à tous les services Google (Gmail, Gdrive, Google Docs, etc.), ainsi que des milliers d’applications en tout genre. La plupart fonctionnent dans le cloud et nécessitent une connexion Internet, bien qu’il existe un mode hors ligne.

Les L’ordinateur portable Asus Chromebook Z1400CN-EB0420 est à 24% de réduction sur Amazon et il descend à seulement 229 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

C’est le prix minimum d’un ordinateur portable qui vous permettra de tout bureau ou tâche éducative: édition de textes et d’images, bases de données, notes, e-mails, vidéos, chat, appels vidéo, et bien plus encore.

Cet ordinateur portable Chrome OS ne pèse que 1,34 kg et dispose d’un processeur Intel Celeron N4020. L’écran a une résolution Full HD et son prix est très abordable.

Ce modèle particulier, au design élégant en aluminium, a un écran Full HD de 14 pouces assez grand pour bien voir les icônes, mais confortable à tenir. Il ne pèse que 1,2 kilos.

Il a Processeur Celeron N3350 double cœur, processeur graphique Intel HD Graphics 500, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

C’est un PC plus que suffisant pour toute tâche bureautique ou éducative basée sur du texte ou avec des graphiques simples.

Cela a aussi WiFi 5 bi-bande, Bluetooth, deux connexions USB Type-C, des connexions USB 3.1 standard et un lecteur de carte micro SD.

La batterie atteint une autonomie jusqu’à 10 heures d’utilisation continue. Assez pour une journée de travail ou une session matin et après-midi au lycée ou au collège.

Nous sommes avant un ordinateur portable de grande marque, avec un design en aluminium haut de gamme, une charnière qui a résisté à des tests rigoureux de 20 000 ouvertures et toute l’efficacité du travail dans le cloud grâce aux outils Google.

