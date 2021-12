Ce Chromebook HP avec un écran 14″ est le meilleur ordinateur portable pour les étudiants et ne coûte que 299 euros avec livraison avant Noël | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le HP Chromebook X360 est un ordinateur portable avec Chrome OS basé sur le navigateur de Google, facile à utiliser et exempt de virus et de problèmes de sécurité.

Un ordinateur portable léger parfait pour les étudiants et vous n’avez jamais à vous soucier de la mise à jour ? Ils existent et sont plus fréquents que vous ne le pensez. Ce sont des Chromebooks qui utilisent le système d’exploitation Chrome OS.

Parmi ces ordinateurs portables, vous pouvez trouver en ce moment ce HP Chromebook X360 en vente sur Amazon pour seulement 299 euros.

HP Chromebook X360 sur Amazon

Il s’agit d’un Ordinateur portable 14 pouces avec résolution Full HD que vous pouvez également faire pivoter votre écran pour rester en mode tablette PC. L’ensemble de l’écran est tactile, vous disposez donc de 3 produits en un : ordinateur portable, mode support et mode tablette.

Le grand avantage de Chrome OS est que ne nécessite pas de processeurs très rapides ni d’espace de stockage important. Cet ordinateur portable HP dispose d’un processeur Intel Celeron N4020, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

Tout est basé sur le cloud, comme Google Drive, pour enregistrer tous vos fichiers. Également dans des services tels que Office 365 sur le Web pour utiliser Word, Excel ou PowerPoint, bien qu’il existe également des versions de Google.

Les ordinateurs portables avec Chrome OS sont une option sûre, fiable et généralement peu coûteuse. Si vous recherchez l’un de ces PC, en voici quelques-uns qui se démarquent des autres.

C’est un ordinateur portable sûr car il est constamment mis à jour en arrière-plan sans avoir à faire quoi que ce soit et a également une très bonne sécurité sans virus ou malware connus.

Apportez-le à Amazon pour 299 euros avec la livraison gratuite. Chez PcComponentes, il est disponible pour 359 euros.

Obtenez-le sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement car il n’y a pas de permanence.

Les étudiants peuvent vous inscrire à Prime Student avec les mêmes avantages en plus de Essai gratuit de 3 mois et une remise de 50 % sur l’abonnement annuel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.