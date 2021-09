in

Si vos appels vidéo sont un désastre parce que vous ne savez pas quand le micro est ouvert ou fermé, ou que la caméra enregistre à votre insu, ce clavier “pour les nuls” est fait pour vous.

Nous l’avons vu d’innombrables fois sur des vidéos YouTube ou Tiktok, des réseaux sociaux, des mèmes et d’autres sites : ils sont l’échec épique des appels vidéo.

Gaffes comme dire quelque chose de gênant parce que vous pensiez que le micro était éteint, ou vous faites des bêtises devant la caméra en pensant que personne ne vous voit. Ou peut-être que le patron vous demande de lui envoyer un document, mais vous ne pouvez pas le trouver sans retirer l’appareil photo.

Pour toutes ces victimes d’appels vidéo vient ChonkerKeys, le clavier ‘pour les nuls’ qui évite de gâcher les appels vidéo. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo :

Il est vrai que dans de nombreux ordinateurs et applications d’appel, l’icône du microphone ou de l’appareil photo semble minuscule à l’écran. Ou vous ne vous souvenez jamais de la touche pour couper le son ou éteindre la webcam.

ChonkerKeys est un clavier extra large qui ne contient que clés géantes associées aux appels vidéo: un bouton pour allumer ou éteindre la caméra, un autre pour le microphone, un autre pour accéder au bureau sans fermer l’appel vidéo, et le plus gros, en rouge, pour mettre fin à la réunion à distance.

Même a un bouton J’aime, pour approuver des choses ou donner un vote positif sur les réseaux sociaux.

Ces boutons font du bruit lorsque vous les appuyez, vous savez donc que vous les avez appuyés correctement, et s’allume en vert lorsque quelque chose est activé (la caméra ou le micro) et en rouge s’il est éteint.

ChonkerKeys se connecte à un ordinateur ou une tablette via le port USB. Il est compatible avec Windows 10, MacOS et iOS (iPad), ainsi que les principales applications d’appel vidéo : Zoom, FaceTime, Skype, Microsoft Teams, etc.

De plus, vous n’avez pas besoin d’installer de logiciel pour que cela fonctionne.

Une autre fonctionnalité intéressante est que il est entièrement personnalisable– Les clés peuvent être mises et enlevées et il y en a d’autres, comme une clé pour enregistrer une vidéo, pour ouvrir un chat textuel, etc.

Au-delà de la blague, c’est un outil très intéressant pour les personnes qui organisent des appels vidéo de groupe et doivent tout coordonner, personnes âgées, enfants, écoles, etc.

Si tu es intéressé, ChonkerKeys peut être trouvé sur KickStarter pour un prix autour les 50 euros.