Ce climatiseur Cecotec rafraîchit votre maison sans prendre de place et est en vente à 84,90 € | La technologie

Pour rafraîchir votre maison cet été, vous n’avez pas besoin d’une coque qui occupe toute la pièce. Ce climatiseur Cecotec au format tour est ultra-compact et est proposé à 84,90 euros.

Sur le marché, vous avez à votre disposition toutes sortes d’appareils pour garder votre maison au frais en été, des ventilateurs les plus simples aux systèmes de climatisation les plus sophistiqués.

Si vous souhaitez rafraîchir votre maison sans avoir à installer quoi que ce soit ou à mettre des tubes gênants dans la fenêtre, ce climatiseur Cecotec est parfait pour vous. Il a un format de tour, donc il est très compact et prend peu de place, et est en vente au prix de 84,90 euros.

Nous parlons de EnergySilence 2000 Cool Tower Smart, un refroidisseur évaporatif qui refroidit l’environnement par l’eau froide. Il dispose d’un réservoir d’une capacité de 2 litres, ce qui lui permet de fonctionner longtemps. Plus l’eau que vous ajoutez est froide, plus elle sera froide.

Tour refroidisseur évaporatif d’une puissance de 60 W et d’un grand débit d’air. Il a trois modes et trois niveaux de fonctionnement, peut être contrôlé avec une télécommande et dispose d’une minuterie.

Ce pingouin Cecotec a une puissance de 60 W, ce qui lui permet de générer de la fraîcheur très rapidement. Il fournit un débit d’air important de 800 m3/h, et grâce à sa hauteur de 1 mètre il peut offrir un débit d’air plus élevé que les autres modèles.

Le climatiseur a trois modes de fonctionnement: la normale, qui est la norme la plupart du temps ; le mode veille, le plus silencieux, spécialement conçu pour la nuit ; et le mode éco pour économiser sur la facture d’électricité. Également aussi a trois vitesses qui peut être ajusté selon les besoins de chaque instant.

L’appareil a un affichage LED dans lequel vous pouvez voir la température ambiante et les réglages sélectionnés. Vous pouvez le manipuler directement sur l’écran ou, si vous préférez, via votre télécommande, où en plus de régler le mode et la vitesse, vous pouvez également activer l’oscillation et la minuterie.

EnergySilence 2000 Cool Tower Smart Il rafraîchit non seulement votre maison, mais purifie également l’air. Il possède un filtre à l’arrière qui retient les plus grosses particules présentes dans l’air, réduisant la pollution dans votre maison et distribuant un air plus pur.

