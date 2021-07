Ce climatiseur portable Cecotec est contrôlé par téléphone portable et convient également à une utilisation hivernale | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous recherchez un système de climatisation polyvalent et économique? Si la réponse est oui, ce climatiseur portable de Cecotec est une option fortement recommandée : il dispose d’une pompe à chaleur, il peut donc également être utilisé en hiver, et se pilote à distance avec votre mobile grâce à sa connexion WiFi.

Maintenant que le chauffage est allumé, acheter un climatiseur portable bon marché est le souhait de beaucoup de gens. Si vous êtes l’un d’entre eux, vous avez peut-être pensé à tirer le meilleur parti de votre investissement pour pouvoir utiliser l’appareil tout au long de l’année.

Sur le marché, il existe des systèmes de climatisation portables qui non seulement refroidissent, mais intègrent également une pompe à chaleur pour pouvoir les utiliser comme chauffage en hiver. C’est le cas de Cecotec ForceClima 12750 Froid & Chaud Connecté, qui est actuellement proposé sur le site officiel du constructeur pour 399 euros.

Ce climatiseur portable peut refroidir ou chauffer des pièces jusqu’à 25 mètres carrés. Il a 12 000 BTU et est facile à installer. C’est aussi un déshumidificateur et un ventilateur.

Bien que ce ne soit pas l’alternative la moins chère, il ne coûte pas beaucoup plus cher que les autres pingouins et en retour il vous offre un service plus complet tout au long de l’année. Si vous recherchez le climatiseur portable le moins cher, le modèle le moins cher de Cecotec est le ForceClima 7050 et il est en vente au prix de 219 euros.

Si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus, le ForceClima 12750 Cold & Warm Connected est bien plus complet. Il a une capacité de refroidissement de 12000 BTU, assez pour rafraîchir les grandes pièces jusqu’à 25 mètres carrés.

Il a cinq modes de fonctionnement : ventilateur, refroidissement, chauffage, déshumidification et nuit. De plus, il dispose de trois vitesses pour que vous puissiez ajuster le débit d’air en fonction des besoins de chaque instant, et il dispose d’une fonction d’oscillation pour atteindre chaque coin.

Ce climatiseur portable de Cecotec peut être contrôlé de différentes manières. Vous pouvez effectuer les réglages que vous souhaitez à l’aide des boutons physiques de l’appareil, avec la télécommande ou via l’application mobile.

Et est-ce que le ForceClima 12750 est équipé d’une connexion WiFi, vous permettant de gérer l’appareil à distance. Grâce à cela, vous pouvez anticiper et brancher la climatisation quelques minutes avant d’arriver pour que la maison soit fraîche, ou vérifier si vous l’avez éteinte après votre départ pour économiser sur la facture d’électricité.

