Ce climatiseur portable est moins cher que celui de Lidl et est parfait pour combattre la chaleur estivale | La technologie

Ne vous résignez pas à avoir chaud cet été ! Dites adieu aux températures élevées avec ce climatiseur portable : il est encore moins cher que celui de Lidl, il ne nécessite aucune installation et vous pouvez l’utiliser dans n’importe quelle pièce de la maison.

À ce jour, si vous avez chaud à la maison en été, c’est parce que vous en avez envie. Fini le temps où les climatiseurs étaient très chers, puisqu’en ce moment vous pouvez trouver d’innombrables modèles bon marché idéaux pour abaisser la température de votre maison.

Si vous cherchez un climatiseur portable pas cher, prenez note car cette offre vous intéresse. Le SilkAir Home 7000 BTU de Creative Ikohs est en vente et vous pouvez l’acheter pour seulement 178,95 euros, moins cher que le climatiseur portable de Lidl, qui vaut actuellement 199,99 euros.

L’Ikohs SilkAir Home 7000 BTU coûte généralement 279,95 sur le site Web du fabricant. Sur Amazon, il coûte 283,95 euros, et si nous examinons l’historique des prix, nous constatons que le montant le plus bas qu’il a eu a été de 213 euros. Par conséquent, eDans le pire des cas, vous économisez 34 euros grâce à cette offre.

Achetez votre climatiseur portable pour seulement 178,95 euros

Pour moins de 180 euros, ce climatiseur portable en vaut vraiment la peine. Si vous n’avez toujours pas de système de climatisation dans votre maison, puisque l’été approche à grands pas, vous aurez peu de chance de trouver un climatiseur portatif aussi bon marché.

Cet appareil a un design simple pour passer inaperçu dans la pièce et est équipé de roulettes pour que vous puissiez le transporter confortablement d’un endroit à un autre.

Il vous offre trois fonctions : ventilateur, déshumidificateur (extrait jusqu’à 17 l d’humidité par jour) et climatiseur portable. Il dispose de 7000 BTU, ce qui équivaut à 1800 frigories et de deux vitesses de ventilation que vous pourrez régler selon vos besoins. De plus, il génère un débit d’air allant jusqu’à 350 mètres cubes par heure et vous offre une couverture allant jusqu’à 20 mètres carrés.

L’installation d’un climatiseur portable est une solution valable si vous ne souhaitez pas travailler ou si vous souhaitez l’utiliser dans différentes pièces. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour acheter une de ces équipes.

L’Ikohs SilkAir Home se commande à l’aide de sa télécommande ou des boutons physiques situés sur l’appareil. A une minuterie jusqu’à 24 heures et une alarme qui vous avertit si le réservoir d’eau est plein.

De plus, il comprend un kit d’extraction d’air de fenêtre composé d’un tube de rallonge et d’une barre de réglage de fenêtre.

