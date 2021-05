Ce climatiseur portable ne coûte que 299 €, il est vendu par Amazon et ils vous l’envoient gratuitement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La chaleur intense approche, ce qui se déguste en vacances, à la maison peut devenir un cauchemar. Des heures et des heures sans pouvoir respirer, les climatiseurs sont le meilleur support.

Avec le télétravail à la hausse, nous continuerons de passer beaucoup de temps chez nous cet été. Cela implique une augmentation certaine des prix des climatiseurs. Si nous nous perdons beaucoup plus, la haute saison est à nos portes et il sera plus difficile de trouver des offres comme celle-ci.

Si vous prévoyez que vous allez avoir besoin d’aide pour atténuer la chaleur à la maison pendant ces mois de températures intenses, cela pourrait vous intéresser. Modèle compact Olimpia Splendid. Un appareil avec clé d’efficacité énergétique A qui est en vente sur Amazon pour 299 euros.

Bas à partir de 359 euros avec une réduction de 17%. Ce climatiseur compact n’a pas de frais d’expédition et vous pouvez le recevoir en quelques jours à la maison si vous êtes un client Prime. Sinon, vous pouvez essayer cet abonnement avec un premier mois d’essai gratuit.

Climatiseur compact et portable qui nécessite l’installation d’un tuyau d’extraction de chaleur sur la fenêtre. Une des meilleures solutions pour les endroits où vous ne pouvez pas avoir de climatiseur mural à bon prix.

La capacité de refroidissement de ce modèle Olimpia Splendid de 9000 btu / h. Il dispose d’un système de drainage des canalisations car il n’a pas de réservoir, mais l’entreprise s’assure que son déplacement d’un côté à l’autre est facile car il a des roues et une poignée.

Son design est compact avec 70 cm de hauteur et 35 de largeur. Il intègre un écran tactile pour le configurer, mais la meilleure option est d’utiliser la télécommande avec tous les paramètres pour pouvoir la contrôler de l’autre côté de la pièce.

L’installation d’un climatiseur portable est une solution valable si vous ne souhaitez pas travailler ou si vous souhaitez l’utiliser dans différentes pièces. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour acheter l’une de ces équipes.

Il fonctionne également comme un déshumidificateur avec un maximum de 2,1 litres par heure. C’est un climatiseur de base, avec les fonctions nécessaires pour rester au frais une pièce spacieuse jusqu’à 70 m³ et passez ces mois d’été plus confortablement.

Avoir deux vitesses réglables et un Mode veille qui augmente progressivement la température de consigne et garantit une émission sonore réduite pour un meilleur repos la nuit. Si vous êtes intéressé, vous les avez disponibles sur Amazon pour 299 euros.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.