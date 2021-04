Des GIF montrant Zemo (Daniel Brühl) dansant dans l’épisode 3 de The Falcon and the Winter Soldier sont apparus sur les réseaux sociaux vendredi, bien avant que certaines personnes aient eu la chance de regarder le nouvel épisode. En fait, j’ai vu la scène Zemo avant d’arriver à l’épisode moi-même, et tout cela était hilarant. C’était également très court, offrant aux fans la quantité appropriée de danse étrange d’un personnage censé être l’un des principaux méchants de la série. Maintenant, il est également l’un des principaux mèmes de la série.

Si vous n’avez vu aucune promotion Falcon and the Winter Soldier et que vous n’avez rien lu sur le nouveau spectacle Disney + de Marvel, alors la danse Zemo devrait suffire à vous donner envie de la regarder. Cela suppose, bien sûr, que vous êtes un fan du MCU et que vous savez qui est Zemo. Sinon, c’est juste une scène étrange avec Daniel Brühl dansant. Et la meilleure partie est que, en fin de compte, toute la scène n’était pas dans le script – Brühl l’a simplement suivi. Marvel a en fait enregistré une version étendue de la danse du baron, et les fans veulent déjà voir «la coupe de Zemo». Avant d’aller plus loin, notez que quelques spoilers mineurs Falcon pourraient suivre ci-dessous.

Top Deal du jour Le haut-parleur Bluetooth étanche le plus vendu d’Amazon est en quelque sorte en vente pour seulement 27 $! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 26,99 $ Vous économisez: 9,00 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Avant d’aller plus loin, voici la danse Zemo en action:

Le tout se passe à Madripoor, où Zemo, Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) enquêtent sur la réémergence du sérum de super-soldat. C’est là qu’ils rencontrent Sharon Carter (Emily VanCamp), et c’est sa fête où Zemo déchaîne ses mouvements.

Même sans la danse qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, Zemo serait toujours l’un des personnages à succès de l’épisode 3. Comme je l’ai déjà dit, c’est le genre de Zemo que cela ne me dérangerait pas de regarder dans les futures aventures du MCU. Et nous finirons probablement par voir Zemo diriger les Thunderbolts dans un très proche avenir, une équipe de super-héros qui est censée commencer à se former lors des événements de The Falcon and the Winter Soldier.

L’épisode 3 fait plus pour Zemo que Captain America: Civil War n’a jamais fait. Nous apprenons plus de détails sur le méchant qui a déjà déjoué et déjoué les Avengers. C’est le même agent impitoyable et bien formé, mais il y a plus de côtés à Zemo que nous n’avons pas vus. Il peut être drôle et il pourrait devenir le genre d’anti-héros frais dont Marvel a besoin.

Brühl a évoqué la façon dont il jouait Zemo dans Falcon dans une interview avec Entertainment Weekly, où il a révélé plus de détails sur la danse désormais tristement célèbre.

«C’était une longue danse», a déclaré Brühl. «Il y a plus, mais ils ont coupé ce petit moment [for the show]. Après avoir lu les scripts, j’ai pensé: «Oh! C’est un tout nouveau jeu. ‘ Cela me donne l’opportunité de découvrir tellement plus [about the character] et de montrer les différentes facettes du baron Zemo que, en fait, j’avais toujours à l’esprit de connaître les bandes dessinées. Brühl a ajouté qu’il était « toujours fan » de l’humour « quand cela fait partie de la performance, quelle que soit la gravité des circonstances. »

Zemo est en effet beaucoup plus humoristique dans cette émission, et c’est l’un des moments forts de l’épisode 3. Là encore, dans Civil War, il était très en colère contre les Avengers pour le rôle qu’ils ont joué dans la mort de sa famille. Cette rage est toujours là, et il a toujours pour mission d’éliminer les êtres dotés de super capacités. Mais nous pouvons maintenant faire l’expérience d’une version plus complexe de Zemo, un personnage qui pourrait facilement rivaliser avec Loki.

Brühl a ensuite révélé en détail comment se déroulait la scène de la danse. C’est alors qu’il a révélé qu’il y avait une version plus longue de sa danse.

C’est tellement hystérique. [That moment] a été improvisé quand j’ai vu la foule danser, devenir loco. J’ai ressenti le rythme et j’étais comme, Zemo est assis dans une cellule de prison allemande douteuse depuis des années. Donc, il a besoin de se défouler et de montrer ses mouvements. Allons y pour ça! J’ai tellement apprécié la réaction d’Anthony et Sebastian qui me regardaient. Pourtant, j’étais sûr à 100% qu’ils le couperaient [of the show]. J’ai été vraiment surpris et heureux qu’ils l’aient conservé. C’était une longue danse. Il y a plus, mais ils ont coupé ce petit moment. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j’ai ensuite reçu tous ces messages de mes amis qui craquaient. Mes amis qui me connaissent bien savent que je suis une danseuse embarrassante et passionnée sur le sol mais ce serait des mouvements différents. Ce serait le côté espagnol de moi qui donnait un coup de pied et ferait du matador, des mouvements de flamenco, je me mettais à genoux. Très embarrassant pour mes amis.

Maintenant que nous avons vu le Snyder Cut, il est juste que nous puissions voir le « The Zemo Cut » – et les fans le demandent déjà sur les réseaux sociaux, où #ReleaseTheZemoCut a déjà commencé à devenir tendance.

Top Deal du jour Le haut-parleur Bluetooth étanche le plus vendu d’Amazon est en quelque sorte en vente pour seulement 27 $! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 26,99 $ Vous économisez: 9,00 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.