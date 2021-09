“Ce combat est un test décisif”

09/09/2021 à 06h30 CEST

Kerman Lejarraga sera la grande star ce samedi dans une nouvelle soirée de premier niveau qui sera organisée par Matchroom et DAZN au Palau de la Vall d’Hebron à Barcelone.

Double champion continental des poids welters, le ‘Revolver de Morga’ affronte le Français invaincu Dylan Charrat avec une ceinture européenne des super-welters en jeu, qui est vacant depuis que le Cantabrique Sergio ‘El Niño’ García l’a libéré pour jouer une cravate mondiale.

En plus du ‘Morga’s Revolver’, lors de la soirée Vall de Hebron La murcienne Mary Romero défendra son sceptre européen des super poids coq contre la Britannique Amy Timlin Et cette affiche de luxe est complétée par l’ancien champion du monde Kiko Martínez et les talents catalans Moussa Gholam et Cristóbal Lorente.

A deux jours de ce grand rendez-vous, Kerman Lejarraga s’est entretenu avec SPORT et a expliqué ses espoirs renouvelés maintenant qu’il a quitté son entraîneur habituel, Txutxi del Valle, pour se lancer dans un nouveau projet sous le commandement de son ami et célèbre combattant Ibon Larrinaga. Soit dit en passant, le génie barcelonais Sandor Martín ne se battra pas à la fin.

Comment se lancer dans le combat ?

Je suis impatient et très enthousiasmé par le changement d’équipe et par mes nouveaux entraîneurs. Nous avons fait un super stage d’entraînement, je suis très bien arrivé et j’ai retrouvé mon enthousiasme et mon envie de m’entraîner.

Le ‘Morga’s Revolver’ a remporté deux poids welters européens

| .

Il a quitté Txutxi et est maintenant avec son ami Ibon Larrinaga. Quelle nouvelle…

Oui, j’avais besoin de changement. Ils m’ont déjà abandonné pour la retraite, mais j’ai 29 ans et je veux continuer à donner beaucoup de guerre. Il ne pouvait pas toujours être amer, abattu et de mauvaise humeur. Maintenant je me retrouve parfaitement, comme au début, c’est ce que je voulais.

Et dans le super poids welter de manière définitive. Pas de poids welter, non ?

Oui biensur. Je ne reviendrai pas au poids welter. Je prends beaucoup soin de moi toute l’année, mais au fil des années mon corps a changé, je suis un mec super et je ne fais plus de poids welter. À l’exception des titres, j’ai fait la plupart de mes combats dans les super poids welters et maintenant je suis à nouveau très optimiste pour l’avenir. Le plus important est que je m’amuse à nouveau avec ça.

On dit qu’il a perdu du ‘punch’, mais c’est qu’il a dépassé celui de Caïn pour donner du poids…

J’ai souffert comme un chien, je n’arrivais pas à dormir et j’ai eu énormément de mal à prendre du poids, ce qui m’a fait monter « touché » pour me battre. Et que je peux enlever trois ou quatre kilos d’entraînement. Mais même pas comme ça.

Permettez-moi l’audace. Il n’avait pas l’air content…

C’est la clé. La boxe a cessé d’être une passion et a commencé à devenir une obligation. Et je ne m’amusais plus. Maintenant, je suis ravi, je veux revenir et profiter beaucoup de la boxe ici entouré de gens formidables. J’ai de nouveau faim et Kerman excité est de retour.

Kerman Lejarraga est un pur spectacle sur le ring

| .

Qu’attendez-vous de cette nouvelle étape qui débute samedi ?

Renaître à nouveau. En fait, nous avons déjà renaître comme dans le film de Leonardo di Caprio.

Et l’objectif est d’aúpa, un combat pour le titre européen contre Dylan Charrat (20 victoires, six par KO, et un nul). Un excellent boxeur…

Je suis ravi d’avoir cette belle opportunité de me battre pour le titre contre un gars invaincu dans un combat difficile et avec un pronostic totalement ouvert. Ce sont les combats que tout le monde aime, ceux qui motivent. C’est un grand test décisif pour moi.

Charrat n’a pas combattu depuis deux ans. Cela peut-il vous être utile étant donné que vous avez continué d’être actif?

Eh bien, je ne sais pas. Ces choses sont dites sur papier, mais jusqu’à ce que la cloche sonne, nous ne saurons pas comment cela se produit. Nous avons beaucoup préparé le combat. Nous avons le Plan A, B et C, mais ma boxe tu sais déjà ce que c’est et je ne vais pas la changer.

Le connaissant, je suppose que ses projets futurs ne sont que Charrat et rien d’autre, n’est-ce pas ?

ça doit être comme ça ! Ma tête est seulement sur lui. Je me fiche du reste, je ne sais pas ce qui va se passer. La seule chose qui est claire pour moi, c’est qu’après le combat je prendrai un peu de temps libre, mais c’est tout. Maintenant, je veux juste penser à Charrat.

Kerman Lejarraga va tout donner contre Charrat

| .

Que pouvez-vous me dire sur votre rival, qui arrive invaincu ?

C’est un gars très technique, un très bon boxeur qui a battu des rivaux importants comme Cospolite (il l’a battu après un précédent vide entre les deux). On ne sait pas ce qui frappe, voyons voir.

On dit qu’il n’est pas un grand puncheur, mais tu as deux victoires d’affilée par KO…

Voyons, c’est de la boxe et ici tout le monde frappe. Puis on vient avec le maillet qu’ils disent ne frappe pas et vous endort ou vous ouvre (il vous coupe d’un coup). Ici, vous ne pouvez jamais vous faire confiance.

En parlant de coupures. Êtes-vous inquiet du nombre de fois où vous avez été ouvert au cours des derniers combats ?

J’ai eu 34 combats et j’ai tout eu. Bons et mauvais moments. Je vous ai déjà dit que je prends bien soin de moi et maintenant je m’hydrate même le visage et tout. Je me donne des crèmes, ce que je n’ai jamais fait auparavant, alors j’espère que nous n’avons pas ce problème.

Le samedi sera votre troisième combat à BarceloneQue diriez-vous aux fans qui peuvent y aller ?

Que je suis ravi de combattre à Barcelone et encore plus avec le public dans les tribunes. Merci à tous et soutenez-nous au maximum, car nous allons avoir besoin de vous. Nous allons tuer ou mourir, tout donner et gagner la ceinture pour l’emmener à Bilbao.