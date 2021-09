Ce compresseur portable Michelin gonfle vos roues en quelques secondes et est programmable : Amazon le vend à seulement 52 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Michelin dispose d’un compresseur qui peut faire office de Power Bank et qui permet d’ajuster la pression des pneus au maximum sans avoir à le faire manuellement.

Il n’est plus nécessaire de gonfler les roues de sa voiture ou de sa moto à l’ancienne, en allant à la station-service la plus proche avec un compresseur, et c’est que les compresseurs 100% portables que l’on peut transporter dans le coffre sont devenus très à la mode, un option abordable et parfaite pour les urgences.

L’un des plus complets est le Michelin 9519, un compresseur qu’Amazon vend pour seulement 52 euros et qui a des fonctionnalités assez intéressantes, telles que la définition d’une pression cible sur votre écran, vous n’avez donc pas besoin de régler manuellement la pression des pneus.

Ce compresseur portable programmable de Michelin est idéal pour gonfler facilement les roues de votre véhicule où que vous soyez.

En outre, Il a plusieurs buses, il peut donc être utilisé pour gonfler des roues de toutes sortes ou même des matelas et des ballons si vous le souhaitez. Après tout, il est portable et assez léger, vous pouvez donc l’emporter où vous voulez.

Au-delà de son objectif principal, il peut également servir de batterie externe pour charger les téléphones portables et autres appareils via ses ports USB, donc si vous partez en camping ou en excursion, cela peut valoir la peine de l’emporter avec vous.

Bien sûr, ce n’est pas le seul modèle qui en vaut la peine. Il existe plusieurs compresseurs d’air portables à bon prix, vous n’avez donc que l’embarras du choix. Cela étant dit, Michelin est une marque en laquelle vous pouvez totalement et totalement faire confiance.

Avoir les roues toujours prêtes, avec la pression exacte, est essentiel pour éviter les éruptions et les accidents, bien qu’il y ait des utilisateurs et des conducteurs qui ne font pas assez attention à cela, un danger.

C’est quelque chose que vous devriez toujours faire, surtout si vous voulez passer l’ITV de votre voiture ou moto sans problème et la première fois, quelque chose pour lequel certains accessoires supplémentaires aident également.

