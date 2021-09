Ce compte épargne permet à votre petite monnaie de vous enrichir petit à petit grâce aux fonds communs de placement !

La fintech bancaire numérique Niyo a ajouté la fonctionnalité « Invest the Change » à son compte d’épargne et de richesse NiyoX. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de convertir leur monnaie de rechange en investissements. Avec cela, Niyo vise à inculquer l’habitude d’épargner et d’investir parmi les millenials indiens en le rendant simple et amusant.

Les utilisateurs peuvent dépenser comme ils le font actuellement tandis que Niyo facilite l’utilisation du comportement de dépense pour promouvoir les investissements, a déclaré la société dans un communiqué aujourd’hui.

La fonction Invest the Change permet aux utilisateurs d’arrondir toutes leurs dépenses (commandes de nourriture, billets de taxi, abonnements, transferts de fonds, etc.) effectuées avec NiyoX aux prochains Rs 10, Rs 50 ou Rs 100 et d’investir la monnaie de rechange dans un fonds commun de placement de leur choix.

Niyo a déclaré que tous les débits du compte comptaient comme des dépenses, y compris les transactions effectuées en personne dans un magasin, en ligne, via UPI ou même via des transferts de fonds. La monnaie de rechange qui est collectée chaque fois qu’un utilisateur dépense, continue de s’accumuler et lorsqu’elle dépasse 100 Rs, elle est automatiquement investie dans un fonds commun de placement présélectionné au choix de l’utilisateur

La fonction Invest the Change (ITC) est conçue pour relancer et promouvoir l’épargne et l’investissement réguliers pour les nouveaux et petits investisseurs qui n’ont pas encore pris l’habitude ou qui ne se sentent pas prêts à faire des investissements plus importants régulièrement, a déclaré Niyo.

Commentant la nouvelle fonctionnalité, Vinay Bagri, co-fondateur et PDG de Niyo, a déclaré : « Nous avons travaillé sans relâche pour rendre les opérations bancaires simples, sûres et intelligentes. Investir le changement est encore un autre effort dans cette direction. Nous comprenons que de nombreux millennials remettent à plus tard les investissements en raison du temps et des efforts nécessaires pour démarrer et ont donc conçu le produit pour ceux qui aiment dépenser mais oublient souvent d’économiser.

Ankur Choudary, vice-président produit chez Niyo Money, a déclaré : « Nous avons conçu le produit de manière à ce que tout client NiyoX optant pour l’ITC puisse dépenser sans culpabilité, car à chaque dépense, il mettrait de côté sa monnaie pour des investissements. Il n’y a aucun engagement et les clients peuvent retirer leur argent économisé à tout moment tout en profitant de rendements supérieurs à ceux de leur compte d’épargne. C’est absolument le moyen le plus simple pour les jeunes salariés de commencer leur parcours d’investissement. Nous nous attendons à ce qu’Invest the Change augmente l’adoption de NiyoX comme principal compte de dépenses + épargne pour les millennials. »

