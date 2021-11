Ce compte Instagram montre des manoirs célèbres à vol d’oiseau

Les réseaux sociaux sont devenus un lieu idéal pour parcourir la vie des autres, donc le complément de la vie de rêve et du luxe 24h/24 et 7j/7 est un sujet qui rencontre généralement beaucoup de succès auprès des utilisateurs. C’est probablement ce que pensait l’auteur de ce compte Instagram, qui avec une affirmation très simple parvient à augmenter sa liste de followers d’une manière incroyable. Et ça fait quoi exactement ? Afficher le demeures célèbres sur son fil Instagram.

Où vivent les célébrités ?

Cette question peut être facilement répondue avec le compte Instagram Maisons de célébrités, un compte où l’on peut découvrir les dernières acquisitions des grandes stars de la musique, du sport, du cinéma et, en général, des personnalités avec un pouvoir d’achat que vous ne pourrez probablement pas atteindre même dans 10 vies.

Leurs publications montrent beaucoup de détails sur les hôtels particuliers qui font l’actualité, soit parce qu’un millionnaire vient de faire un gros achat, soit parce que le divorce d’un couple célèbre a généré des mouvements dans le secteur de l’immobilier de luxe.

Les manoirs vus à vol d’oiseau

Ses messages les plus populaires, cependant, sont les bobines. Avec l’aide de Google Earth, le compte Houses of Celebs publie des vidéos vues à vol d’oiseau des demeures des grandes personnalités. Par exemple, si vous souhaitez garder un œil sur le manoir de Jennifer Lopez, vous pouvez facilement le faire avec l’un des messages publiés, car vous pouvez très bien voir l’impressionnante maison de la star de la musique à Miami.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Celebrity Real Estate (@housesoftelebs)

Avec des milliers de reproductions, les bobines publiées montrent des demeures chacune plus spectaculaires, et compte actuellement deux groupes de publications catalogués par « Ventes » et « À vendre », donc si vous avez quelques millions d’yeux en vrac, vous pourriez trouver la maison de vos rêves avec l’une de ces publications.

Un bon endroit pour dépenser vos Bitcoins

Parmi les nombreuses publications qu’il programme, on trouve des maisons et des hôtels particuliers que certaines célébrités ont décidé de mettre en vente. Si une personne célèbre déménage ou décide de changer de maison, le créateur de ce compte n’hésite pas à mettre les détails de l’intérieur de la maison avec des photographies et le prix de vente officiel, qui se mesure toujours en millions.

Par exemple, on peut voir le manoir que Rihanna loue pour 80 000 $ par mois, une incroyable maison située à Beverly Hills avec 5 chambres, 7 salles de bain et une décoration dans laquelle les tons sombres prédominent.

Avec plus de 650 000 abonnés, ce compte Instagram continue de publier les manoirs les plus spectaculaires appartenant à des célébrités, donc si vous aimez parcourir et voir quelles maisons ont les célèbres, c’est un bon moyen de rester à jour et de profiter des vues.