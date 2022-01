« Ce con n’est pas supérieur aux autres »

Nouvelles connexes

Depuis la participation de Novak Djokovic à l’Open d’Australie ne tient qu’à un fil sur les réseaux sociaux, on ne parle presque plus d’autre chose. Le joueur de tennis reste isolé à Melbourne depuis son arrivée mercredi soir dernier et continuera ainsi, au moins, jusqu’au lundi 10 janvier. Ce jour-là débutera l’audience qui devra décider si le Serbe pourra enfin défendre son titre en championnat ou devra rentrer chez lui. Pour le moment, il est toujours dans sa chambre au Park Hotel, un établissement pour demandeurs d’asile.

Le gouvernement du pays des Balkans a demandé qu’il soit transféré dans un hôtel de catégorie supérieure, où il ne serait pas traité de manière « infâme », et la réponse de la ministre australienne de l’Intérieur, Karen Andrews, a été énergique : « M. Djokovic n’est pas captif en Australie. Vous êtes libre de partir quand vous le décidez.. Les forces frontalières le faciliteront sûrement. « Avec tout ce feuilleton aux connotations sportives, politiques et sanitaires, il n’est pas surprenant que même Franck Cuesta est apparu sur la scène.

Le communicateur espagnol basé en Asie que nous avons rencontré via son émission Frank de la Jungla, a durement porté atteinte aux privilèges du joueur de tennis dans une vidéo qu’il a bloquée sur YouTube au vu de la polémique qu’elle suscite. Cependant, certains fragments ont atteint les réseaux sociaux. « Que fait Djokovic ? Il frappe une balle sur un court de tennis. Et à part ça, qu’est-ce qu’il fait… ? Bon c’est ça, pourquoi est-il différent des autres ? Pourquoi va-t-il avoir des exceptions ? ?, a commencé son discours dur contre le Serbe.

« C’est un connard »

« ¿Por qué yo no puedeo viajar a Australia si no tengo el pasaporte Covid y él sí? ¿Por qué yo no puedo ir a Australia si no paso por 15 días de cuarentena y él sí? », continuó el comunicador, valorando que estamos en un momento « en el que muchas cosas han cambiado » a nivel legislativo y aclarando que él estaba hablando sobre el tema porque « tengo que explicar los motivos por los que hago lo que hago (…) y es por la manera de pensar que j’ai ».

Il a également expliqué qu’il n’avait pas le vaccin car il refusait de recevoir « la porcelaine » : « Ma famille l’a tous, mais En tant qu’étranger, ils voulaient me donner celui fabriqué en Chine et j’ai refusé car il a de nombreux effets secondaires (…) et il a été prouvé que cela n’en valait pas la peine, en plus de cela ce n’est pas valable pour que le passeport Covid voyage. Je ne suis pas anti-vaccins, mais j’espère pouvoir recevoir le vaccin normal », a déclaré Cuesta.

@Frank_Cuesta Merci d’avoir expliqué un peu vos opinions 👏🏻 #novaxdjokovic #openAustralia @ Javier_Alarcon_ @ espn @ SC_ESPN @ elpais_deportes @ DeportesLN @ ESPNDeportes @ CiroGomezL @ ElOpinadorTV @ franciscozea @ TUDNLive @ DjokerNole.com / B6stPAGRAE – 🎙️ ᗰᖇ. ᑕ í ᐯ I ᑕ O ®🇲🇽 (@ReyCivico) 6 janvier 2022

Anticipant qu’il comprend que « les gens ne veulent pas se faire vacciner parce que tout le monde choisit », il a porté plainte contre le joueur de tennis car, soutient-il, « Djokovic montre que le monde doit être gouverné par tout le monde de manière égale.n cette fois, ce connard pense qu’il est supérieur aux autres, mais ce type n’est absolument pas supérieur à moi en autre chose qu’en jouant au tennis. Ni vous ni personne. Aucun d’entre vous qui regarde cette vidéo n’est inférieur à Djokovic, d’accord ? (…) Merde, dors, fais pipi et pleure comme toi et moi, alors il ne peut y avoir aucune exception », a conclu Cuesta, avouant qu’il n’a pas pu lui-même venir en Espagne pour voir son fils car il n’a pas de passeport Covid » et J’ai merdé ».

