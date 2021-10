Ce concept de Windows 12 a tout ce qui manque à Windows 11 | La technologie

Avez-vous déjà installé Windows 11 ? Si c’est le cas, vous avez probablement déjà été confronté à certains de ses nombreux changements étranges. Ils peuvent donc être améliorés.

j’ai installé Windows 11 il y a quelques jours, et si ce n’était parce que je dois le garder installé pour des raisons professionnelles, Je retournerais sans hésiter vers Windows 10.

Windows 11 n’est pas un mauvais système en soi. C’est stable, les bugs du processeur AMD ont déjà été corrigés et la nouvelle interface est visuellement attrayante.

Mais ses améliorations ne m’apportent pas de grandes choses, et il manque des nouveautés annoncées comme les applications Android, ou DirectStorage.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

De nombreuses nouveautés sont conçues pour écrans tactiles et petits écrans sur Surface ou ordinateur portable, et ceux d’entre nous qui utilisent des ordinateurs de bureau avec de grands écrans, ils ne nous offrent pas la possibilité d’en profiter.

Ce sont des décisions marketing peu pratiques, qui sont ennuyeuses.

Un exemple est la barre des tâches, Quoi regroupe tous les dossiers que vous ouvrez depuis l’explorateur en un seul, et vous disposez de nombreux clics supplémentaires pour y accéder.

En raison de ma façon de travailler, j’ouvre généralement plusieurs dossiers en même temps, et il est incompréhensible que Windows 11 ne vous donne pas la possibilité de les garder ouverts séparément.

Il y a plus de choses auxquelles je ne m’habitue pas. Par exemple, icônes de sous-menu qui remplacent les commandes Copier, Coller, Renommer et Supprimer. Déroutant et peu pratique.

OU le moteur de recherche redondant et surchargé… Windows 10, tu me manques …

Mais nous ne sommes pas ici pour parler de mes problèmes avec Windows 11, mais d’un intéressant concept windows 12 créé par Addy Visual, qui corrige certaines de ces choses et améliore d’autres. Tu peux le voir ici:

Il a des idées très intéressantes.

La barre des tâches n’est plus centrée sur l’écran, et recommencez dans le coin gauche, pour profiter de toute la longueur du panneau.

Il en va de même pour le Le menu Démarrer, qui cesse de couvrir toute la vue centrale, et revient sur le côté. Aussi a ajouté des onglets, Ils organisent mieux ce qui dans Windows 11 est un tas d’icônes et d’informations dans ce menu.

Quelque chose de similaire se produit avec le Explorateur de fichiers, que maintenant a des cils afin que vous puissiez parcourir différents lecteurs ou dossiers en même temps, et pas un seul.

Ce sont des idées intéressantes qui tournent autour les mêmes défauts de conception et limitations incompréhensibles qu’est-ce qu’on trouve Utilisateurs de Windows 11.

Microsoft va sûrement changer certaines de ces choses dans les mois à venir, pour se rapprocher de ce que les utilisateurs veulent et ont besoin de travailler.