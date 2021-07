Ce concept Fiat 500 a finalement été transformé en Daewoo | Moteur

La marque italienne Fiat a voulu mettre à jour sa 126 dans les années 90. Ce concept Fiat 500 est arrivé, un prototype qui a fini par être une Daewoo.

La marque italienne Fiat a voulu moderniser sa 126 dans les années 90 après plus d’une décennie sur le marché. Le successeur est venu avec la Fiat Cinquecento, un modèle qui deviendra plus tard le Seicento et qui aboutira plus tard à la Fiat 500. Malgré cela, au cours de ces années, plusieurs maisons de design ont présenté leurs projets pour la nouvelle zone urbaine de la marque, et bien qu’aucune ne soit venue rester, Daewoo présentera sa nouvelle teinte.

Après l’arrivée du nouveau Cinquecento, la marque a présenté à travers l’Association de l’industrie automobile italienne un concours pour différentes entreprises de design afin de présenter leur vision d’un Cinquecento futur. Des entreprises de renom telles que Bertone, IDEA Institute, Stola et Italdesign se sont démarquées, cette dernière avec le célèbre Giorgetto Giugiaro.

Avec cela, en 1992, le ID Cinquecento, un prototype Italdesign présenté au Salon de Turin 1992. Il s’inspire du “piccolo” classique, avec une très belle image. L’année suivante, au Salon de l’automobile de Bologne, ils présentent un design renouvelé, un concept baptisé Fiat Lucciola avec un moteur diesel de 73 ch et deux moteurs électriques, un sur chaque roue arrière. Une configuration désormais connue mais innovante à l’époque.

Malgré cela, Fiat décide de remplacer la Cinquecento par la Seicento, une voiture conçue par la marque elle-même et qui commence à être commercialisée en 1998. En parallèle, Daewoo s’intéresse au concept Italdesign, et après quelques changements, comme le nombre de portes, le concept appelé Daewoo d’Arts a été présenté en 1997. Plus tard, le Teinte avec une gamme mécanique composée de deux moteurs, un de 0,8 litres, trois cylindres et 51 CV ; et un autre de 1 litre, quatre cylindres et 63 CV. Et ainsi, à partir d’un design qui aurait pu être laissé à la poubelle, on retrouve la voiture la plus vendue de la marque sud-coréenne en Europe.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.