Ce concept pliable d’iPhone Flip pourrait être plus cool que l’iPhone 13

J’ai toujours pensé que les smartphones pliables n’étaient rien de plus qu’un gadget. En effet, la sortie 2019 du Samsung Galaxy Fold a apparemment prouvé mon point de vue. L’appareil était maladroit et a reçu des critiques négatives dans tous les domaines. Mais un an plus tard, Samsung a sorti le Galaxy Z Flip et a démontré qu’une conception de smartphone pliable réfléchie était réellement possible. Par conséquent, nous avons vu plusieurs rapports indiquant qu’Apple étudiait la faisabilité de la sortie d’un iPhone pliable au cours des prochaines années. En fait, l’analyste réputé Ming-Chi Kuo pense qu’un iPhone pliable pourrait arriver dans les magasins dès 2023.

À la lumière de ce qui précède, nous avons vu plusieurs vidéos et maquettes de concepts d’iPhone pliables faire surface au cours de la dernière année. Et bien que ces vidéos soient prévisibles impressionnantes, une vieille vidéo conceptuelle de 2006 déterrée par iMore montre à quoi pourrait ressembler un iPhone pliable. D’autant plus impressionnant que la vidéo en question, qui a été mise en ligne sur YouTube il y a quinze ans, n’est pas si farfelue. Bien sûr, la maquette est un peu maladroite, mais elle est plus réaliste que certaines vidéos conceptuelles que nous avons tendance à rencontrer ces jours-ci.

À quoi ressemblait le premier concept d’iPhone pliable

Gardez à l’esprit que cette vidéo a été publiée avant même l’introduction de l’iPhone d’origine. En d’autres termes, celui qui a réalisé cette vidéo a fait un travail incroyable en réfléchissant à l’avenir de la technologie des smartphones. Si vous ignorez les fonctionnalités archaïques comme la molette cliquable inspirée de l’iPod, le concept est plutôt élégant.

La vidéo complète est visible ci-dessous :

Que savons-nous du prétendu iPhone Flip d’Apple ?

Avec les ingénieurs d’Apple qui travailleraient sur un design d’iPhone pliable, la rumeur veut que l’incarnation d’Apple sera nettement différente de ce que fait Samsung. Plus précisément, le leaker Jon Prosser note que l’iPhone pliable d’Apple comportera «deux panneaux d’affichage séparés sur une charnière» et «des bords ronds en acier inoxydable». Avec Apple ayant abandonné les bords arrondis avec l’iPhone 12, il reste à voir si le langage de conception de l’iPhone pliable sera ajusté en conséquence.

De plus, l’iPhone pliable d’Apple ne comportera pas d’encoche. Au lieu de cela, l’écran aura une petite zone au-dessus de l’écran qui abritera un assortiment de capteurs, y compris Face ID.

“Les mèmes sont drôles”, a déclaré Prosser il y a quelques mois. “Mais il ne semble pas qu’ils aient juste collé deux téléphones ensemble”, a ajouté Prosser. “Même s’il s’agit de deux panneaux séparés, lorsque les écrans sont étendus, cela semble assez continu et homogène.”

L’iPhone mythique sera probablement doté d’un écran de 8 pouces.

Enfin, il convient de noter qu’Apple recherche régulièrement des produits qui ne voient finalement pas le jour. En d’autres termes, rien ne garantit qu’un iPhone pliable soit une chose sûre. Pourtant, le fait qu’Apple continue de déposer des brevets sur la technologie de l’iPhone pliable est certainement intrigant, c’est le moins qu’on puisse dire.

L’iPhone 13 est au coin de la rue

L’iPhone pliable d’Apple est peut-être mystérieux, mais l’iPhone 13 ne l’est certainement pas. Apple se prépare à dévoiler sa gamme d’iPhone 13 lors d’un événement spécial le mois prochain. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, la gamme iPhone 13 d’Apple se composera de quatre appareils. Notamment, ce sera probablement le dernier que nous verrons de la gamme iPhone Mini. Selon les rapports, l’iPhone 12 Mini ne se vend pas bien du tout.

Une caractéristique de l’iPhone 13 qui mérite d’être mentionnée, en particulier, est l’écran 120 Hz ProMotion. Cette fonctionnalité apportera un défilement plus fluide et une meilleure réactivité à l’affichage de l’iPhone. Cette fonctionnalité sera probablement exclusive à la gamme iPhone 13 Pro.

Il y a aussi une rumeur selon laquelle l’iPhone 13 comportera un affichage Always-On. Cette fonctionnalité sera similaire à ce qui est déjà disponible sur l’Apple Watch. Notamment, l’intégralité de l’affichage ne sera pas visible à tout moment. Au lieu de cela, l’écran affichera des versions en sourdine de l’heure, de l’icône de la batterie et des notifications entrantes.

La date de sortie de l’iPhone 13 sera probablement en septembre. Les rapports suggèrent que les quatre modèles d’iPhone 13 seront lancés fin septembre.

