Ce contrat Three est l’une des meilleures offres Samsung Galaxy Z Flip 3 5G autour

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G – le dernier téléphone pliable à clapet – vient d’arriver sur le marché. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez toujours pas conclure une bonne affaire Samsung Galaxy Z Flip 3 sur le tout nouveau smartphone.

Le détaillant Buymobiles.net propose désormais le tout dernier téléphone pliable de Samsung pour un Coût initial de 39,99 £ et contrat de 52 £ par mois sur le réseau Trois. Pour l’un des meilleurs prix que nous ayons vus pour le nouveau téléphone à clapet, vous obtiendrez 30 Go de données compatibles 5G, des SMS illimités et des minutes illimitées sur un contrat de 24 mois.

Si vous cherchiez à acheter le combiné Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, il est proposé à un prix similaire à celui de l’iPhone 12 Pro ou du Samsung Galaxy S21Plus.

Le prix de 999 £ pour le téléphone pliable est cher pour la dernière version de la tendance des téléphones à clapet des années 2000, donc si vous voulez mettre la main dessus, profitez au maximum de cette offre Buymobiles.net. Alternativement, vérifiez le Samsung Galaxy Z Fold 3 pour voir si c’est le facteur de forme pour vous.

Cet as Samsung Galaxy Z Flip 3 offre dans son intégralité :

Comment est le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est le meilleur téléphone pliable à clapet sur le marché, mais gardez à l’esprit que son seul concurrent est le Z Flip original et le Motorola Razr. Cependant, le dernier téléphone à clapet de Samsung est plus durable que son prédécesseur avec un écran Glasstic et un indice de résistance à l’eau IPX8.

Le smartphone compatible 5G est équipé d’une caméra arrière de 12MP de large et de 12MP ultra-large avec un snapper selfie de 10MP à l’avant du téléphone. Bien qu’il s’agisse de moins d’appareils photo que de nombreux autres combinés phares, tels que les cinq appareils photo du Samsung Galaxy S21 Ultra, vous pouvez toujours prendre de bonnes photos de tous les jours.

Une caractéristique pratique qui vous a peut-être attiré vers le téléphone pliable est sa forme presque carrée une fois plié. Cela peut faciliter le rangement dans votre sac sans craindre que l’écran intérieur ne se raye, mais avec une largeur identique à celle de votre smartphone moyen, il n’est pas aussi compact qu’il n’y paraît au premier abord. Une fois plié, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est également plus épais que votre téléphone de tous les jours, il peut donc être un peu serré dans certaines poches.

Bien qu’il s’agisse du meilleur téléphone pliable du marché, la nouveauté du combiné ne justifie pas le prix à notre avis. L’écran FHD+ de 6,7 pouces est agréable à regarder, mais la taille de la batterie inférieure à la moyenne ne peut pas suivre un si grand écran. Et si vous commencez à regarder des vidéos, à jouer à des jeux ou à utiliser la 5G sur le Samsung Galaxy Z Flip 3, vous aurez du mal à tirer une journée de la batterie de 3 000 mAh.

Lire notre intégralité Test du Samsung Galaxy Z Flip 3.

