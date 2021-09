Ce contrôleur GameCube réinventé offre un jeu sans fil, les précommandes sont ouvertes maintenant

Grâce à son 20e anniversaire hier, il y a énormément d’amour pour le GameCube en ce moment. La console n’a peut-être pas fonctionné de manière spectaculaire en termes de ventes, mais ceux qui l’ont acheté il y a deux décennies se souviennent souvent très affectueusement de celle-ci.

Si vous faites partie des 21 millions de personnes qui en ont acheté un, vous pourriez être intéressé par le BladeGC, un nouveau contrôleur conçu pour être utilisé avec le matériel d’origine. Tout comme la manette officielle WaveBird de Nintendo, la BladeGC offre un jeu sans fil, réinventant également la conception de la manette pour qu’elle corresponde davantage à la forme standardisée des pads modernes.

Disponible en noir, violet et orange, le contrôleur est en pré-commande au moment où nous parlons. Il a été fabriqué par Retro Fighters et coûte 39,99 $ – mais vous voudrez être rapide car les commandes ne sont ouvertes que pendant 20 jours.

La prochaine révolution de Retro Fighters est là ! Le BladeGC est un contrôleur de conception ergonomique compatible avec GameCube, Switch et PC. Le BladeGC est doté de déclencheurs analogiques sensibles à la pression, d’un pavé directionnel confortable et précis et de sticks analogiques réactifs. Faites passer votre expérience de jeu GameCube au niveau supérieur avec la technologie sans fil 2,4 GHz et une batterie rechargeable de plus de 10 heures !