Ce convertible entre tablette et ordinateur portable Chuwi est un concurrent de Microsoft Surface et ne coûte que 330 € | La technologie

Chuwi UBook X est un convertible au format tablette avec une couverture de clavier qui peut rivaliser en format avec Microsoft Surface et est beaucoup moins cher.

Lorsqu’il s’agit de choisir un nouvel ordinateur portable, les utilisateurs de Windows ont la chance d’avoir beaucoup de choix. Par exemple, si vous souhaitez utiliser votre ordinateur comme une tablette, vous pouvez le faire grâce aux hybrides.

Chuwi UBook X C’est une tablette Windows qui est aussi portable grâce à son support et une coque qui est à la fois un clavier, très similaire à une Microsoft Surface. Maintenant, il est en vente sur Amazon pour seulement 330 euros en appliquant le bon de réduction actuel.

Cette tablette PC Windows 10 dispose d’un processeur Intel N4100, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go avec un écran de 12 pouces. Idéal à emporter en voyage ou au travail.

Le format est très similaire à celui de l’équipe Microsoft. Un écran tactile et un couvercle qui en plus de le protéger est un clavier qui se connecte magnétiquement. De plus, il est aidé par son support que vous pouvez faire pivoter pour le positionner à presque n’importe quel angle.

Il a une Écran tactile de 12 pouces avec une résolution 2K, ou ce qui est le même, 2160 x 1440 pixels au format 3: 2.

Compter avec un Processeur Intel Celeron « Gemini Lake » N4120, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go bien plus rapide que le stockage eMMC que peuvent emporter certains équipements bon marché de ce type.

Il est livré avec Windows 10 préinstallé et selon la documentation Microsoft, ce processeur est pris en charge pour la mise à niveau vers Windows 11.

Acheter un ordinateur portable puissant sans trop dépenser est possible et nous avons sélectionné quelques modèles qui peuvent intéresser n’importe quel utilisateur.

Tout cela dans un appareil qui ne fait que 9 millimètres d’épaisseur et pèse 850 grammes, clavier compris.

Vous ne manquerez de rien pour pouvoir travailler avec lui. Il possède même des ports USB-C et un lecteur de carte microSD.

Le prix sur Amazon est de 399 euros. Mais si vous appliquez le coupon de réduction présent sur votre page boutique, vous pouvez l’obtenir pour seulement 330 euros avec frais de port totalement gratuits. De plus, si vous vous inscrivez à Prime, je vous l’enverrai avec une livraison rapide.

