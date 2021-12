Ce correcteur de posture intelligent a peu à voir avec les modèles classiques et est également en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si votre dos vous fait constamment mal, cela peut être dû à une mauvaise posture. Amazon a baissé un anti-cernes assez différent des habituels.

Upright Go 2 est un correcteur de posture sans bretelles petit, léger et confortable qui se positionne sur le haut du dos avec des adhésifs faciles à utiliser. Cet appareil est actuellement sur Amazon à un excellent prix de seulement 80 euros.

Sa fonction est de vous rappeler de vous asseoir ou de vous tenir droit au moyen d’une légère vibration en temps réel.

Correcteur de posture Upright GO 2

Vous pouvez avoir un plan de formation personnalisé, puisque l’application Upright se synchronise avec votre smartphone et génère un programme de tâches quotidien pour améliorer la posture. Ces tâches quotidiennes vous permettront de renforcer votre dos et d’entraîner votre cerveau à prendre conscience de l’affaissement.

Apportez un appareil mobile que vous tenez sur le dos, car en utilisant 6 capteurs de précision accrue, génère des mesures et des suggestions sur la façon de corriger la posture de votre dos, ce qui à long terme peut être très douloureux s’il n’est pas résolu le plus rapidement possible.

L’application est utilisée pour suivre et surveiller la posture voûtée. De cette façon, vous pouvez y remédier dès que possible. De plus, vous aurez un score quotidien pour voir l’évolution que vous avez faite au fil des jours.

La boîte de ce produit comprend un correcteur de posture Upright Go 2, un étui de voyage pour l’appareil, un câble USB pour le chargement, 9 autocollants hypoallergéniques réutilisables de qualité médicale et un manuel d’utilisation.

Évaluations sur Amazon

le 73% des personnes qui ont acheté et évalué ce produit Amazon l’ont récompensé par 4 ou 5 étoiles, donc la conclusion est claire, pour la grande majorité des gens, c’est un bon produit et ils sont satisfaits de son résultat.

« J’utilise le Go 2 Upright Unit depuis quelques semaines maintenant et je suis très heureux de recommander ce produit. Ma posture s’est considérablement améliorée. Les deux modes dans lesquels il fonctionne sont très utiles pour vérifier si vous maintenez une bonne posture. Dans l’ensemble, les additifs sont assez bons et la durée de vie de la batterie est adéquate « , explique un client d’Amazon.

Ce même client n’arrête pas de dire « Avant de sauter dans ce produit, il y a quelques mises en garde. Tout d’abord, cela ne résoudra aucun problème avec la position des omoplates et si vous avez une mauvaise posture en position couchée ou d’autres positions inhabituelles, il ne le détectera pas. »

Il est clair que ce Postulat Corrector fonctionne bien et est un bon moyen de corriger d’éventuels problèmes de dos. Mais si nous ajoutons à cela qu’avoir un compte Amazon Prime les frais de port sont gratuits, alors c’est beaucoup mieux.

Vous n’aurez qu’à attendre quelques jours et vous l’aurez chez vous dans les plus brefs délais.

