Ce couple a eu une grosse surprise quand ils ont trouvé le téléphone de Molly Shannon

Un couple partage son histoire après avoir récemment organisé une journée d’alun Saturday Night Live.

Le dimanche 11 octobre, deux résidents de la ville de New York ont ​​publié des images Instagram sur le compte Metropolis Collectibles pour expliquer comment ils étaient dans un taxi pendant le week-end lorsqu’ils ont réalisé Molly ShannonLe téléphone de était également dans le véhicule avec eux.

Le gars qui a trouvé le téléphone a déclaré que lui et son partenaire « rentraient du Comic-Con de New York et qu’un téléphone se met à sonner à l’arrière du taxi. un appel téléphonique de quelqu’un qui est très nerveux d’avoir perdu son téléphone, et regardez à qui c’est le téléphone ! »

Il a ensuite tourné la caméra pour révéler la star de 57 ans de The White Lotus, qui a spontanément fait sa célèbre pose de Superstar avec les bras tendus avant de partager sa version de l’histoire.

« Cela ne m’est jamais arrivé parce que je suis très fiable avec mon téléphone, mais il a dû sortir de mon sac à main et j’ai paniqué », se souvient Molly. « Je suis rentré à mon hôtel, et j’ai fait ‘trouver mon iPhone’, et je vois mon téléphone allumé comme la 33e rue, et je me suis dit ‘Je ne le récupérerai jamais.' »