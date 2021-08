Ce couple controversé vient de gagner Love Island UK 2021

in

Soupir, celui-ci m’a piqué. Ne détestez-vous pas que le couple gagnant soit l’un des premiers à se séparer ? Après s’être réunis quelques semaines seulement avant la finale, Greg étant l’un des derniers insulaires à rejoindre la villa, la paire préférée des fans a réussi à remporter la saison cinq. Mais ils ont rompu quelques semaines plus tard.

Après une légère controverse et des allers-retours entre le couple sur la façon dont la rupture s’est exactement déroulée (apparemment Greg, un joueur de rugby basé en Irlande, y a mis fin par SMS), Amber a déclaré sur Loose Women : “Je pense que les carrières et la distance étaient toujours un facteur. C’était toujours quelque chose que nous savions, donc je ne sais pas ce qui a changé. Je voulais en quelque sorte que ça marche, mais c’est vraiment ce que c’est. “

Quant à Greg, il s’est défendu en déclarant dans l’émission The Late Late Show de RTE : “Elle vit au Royaume-Uni, chaque marque veut travailler avec elle, chaque événement la veut là-bas, bien sûr, elle mérite tout et j’ai décidé de venir retourner en Irlande et faire mon truc ici.