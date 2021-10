Ce couteau en « super bois » durci est 3 fois plus tranchant qu’un couteau en acier inoxydable et est recyclable | La vie

Les applications de ce nouveau « superwood » sont très nombreuses : couteaux recyclables, clous qui ne rouillent pas, ou encore parquets qui ne rayent pas.

L’industrie manufacturière continue de chercher des de nouveaux matériaux plus respectueux de l’environnement au moment de les créer et de les jeter.

Maintenant que nous retirons le plastique des couteaux, fourchettes et cuillères jetables, les matériaux conventionnels tels que acier inoxidable ou la céramiquenécessitent des fours à haute température pour les fabriquer, donc sa consommation d’énergie et son empreinte carbone sont élevées.

Un groupe de chercheurs de l’Université du Maryland, dirigé par l’ingénieur Teng Li, a mis au point une méthode pour créer du bois super durci, 23 fois plus résistant que le bois conventionnel.

Grâce à cette nouvelle technique, ils ont fabriqué couteaux avec un super bois qui coupe trois fois plus que l’inox. Vous pouvez le voir sur la photo de couverture de l’actualité.

Ils ont l’avantage de pouvoir être lavés et mis au lave-vaisselle, leur coût énergétique pour le fabriquer est beaucoup plus faible, et ils sont recyclables.

Comme nous le dit notre collègue Andrea Núñez-Torrón dans Business Insider, la méthode utilisée consiste à éliminer les éléments les moins résistants du bois, et renforcer la cellulose.

Le bois est composé de 40% ou 50% de cellulose, le matériau le plus résistant, en plus de l’hémicellulose et de la lignine.

La technique pour créer du superwood Elle consiste à éliminer la lignine, et à presser la cellulose à chaud en appliquant une pression et de la chaleur. C’est ainsi que toute l’eau est éliminée.

Une fois le bois durci traité et façonné, il est enduit d’huile minérale pour prolonger sa durée de vie. Ce revêtement préserve le tranchant du couteau lors de son utilisation et également lors du lavage à la main ou au lave-vaisselle.

Le résultat est un super couteau en bois trois fois plus tranchant qu’un couteau en acier inoxydable.

Mieux encore, ce nouveau matériau a de nombreuses applications. Par exemple, des clous en bois qui ne rouillent pas ou des parquets qui ne rayent pas.