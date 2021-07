Ce curieux appareil nettoie vos lunettes pour vous et laisse vos verres étincelants sans effort | La technologie

in

Les verres tachent tout au long de la journée et les garder propres peut être une mission impossible. Mais grâce à cet appareil curieux, vous pouvez montrer des cristaux brillants sans aucun effort. Nous vous expliquons comment cela fonctionne et où l’acheter.

Portez-vous des lunettes? Si la réponse est affirmative, nous n’avons pas besoin de vous dire la grande quantité de saleté qui peut s’accumuler. Lorsque vous êtes négligent, les lentilles sont pleines de traces de doigts, de poussière et de graisse, et malgré des entretiens et des nettoyages fréquents, il est inévitable qu’elles finissent par se salir.

Garder les verres propres n’est pas seulement important pour bien voir, mais c’est aussi une question d’hygiène et de santé. Les verres et la monture accumulent des peaux mortes, de l’huile de la peau et d’autres polluants de l’environnement, des agents qui peuvent causer de l’acné s’ils ne sont pas bien propres.

Nous vous avons déjà expliqué comment nettoyer correctement les verres. Souvent, nous commettons l’erreur de les frotter avec n’importe quel papier ou morceau de tissu que nous avons à portée de main, ce qui non seulement ne laisse pas les lentilles propres, mais peut également être nocif pour les lentilles.

Selon les experts, la meilleure façon de nettoyer vos lunettes est d’utiliser des cotons-tiges, du savon et de l’eau. Cependant, le processus est fastidieux et prend du temps, il n’est donc pas toujours possible de le mettre en pratique.

Heureusement, la technologie est là pour nous faciliter la vie et ils ont déjà créé une “machine à laver” pour les verres. C’est une boîte équipée d’éponges en microfibres qui frottent les cristaux automatiquement

Ce curieux appareil Cela s’appelle LensHD et vous pouvez voir comment cela fonctionne dans la vidéo suivante :

LensHD a une taille standard et peut être utilisé sans problème avec tout type et modèle de lunettes, que ce soit pour la vue ou pour les lunettes de soleil.

Il dispose de quatre éponges en microfibre qui frottent les verres des lunettes à l’intérieur et à l’extérieur, enlever les traces de doigts, la poussière et la graisse des lentilles sans endommager le verre.

Il suffit d’insérer les verres dans le kit de nettoyage, d’appliquer un produit de nettoyage, de fermer le couvercle et d’attendre une minute. Passé ce délai, les cristaux seront parfaitement propres et prêts à l’emploi.

Les créateurs de LensHD ont lancé une campagne sur KickStarter pour obtenir un financement pour leur produit. Vous pouvez trouver le lave-lunettes sur la page de la campagne et obtenir votre monnaie une contribution de 79 dollars, soit environ 67 euros au taux de change actuel.