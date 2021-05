Ce curieux aspirateur sans fil de Xiaomi est parfait pour les voitures: il s’adapte partout et ne coûte que 55 € | La technologie

Pour ceux qui aiment le nettoyage, Xiaomi a dans son catalogue un aspirateur à main avec lequel atteindre le plus petit coin de la maison et avec un design unique.

Il est impossible de lister tous les appareils que Xiaomi lance pour une multitude d’applications. Si les robots aspirateurs semblaient être les derniers en matière de nettoyage, l’entreprise a montré que davantage de produits pouvaient être réinventés. L’année dernière, ils ont annoncé cet aspirateur à main design peu coûteux.

Cela ne semble pas être le cas, mais le Mon aspirateur Mini est un aspirateur à main pour parcourir rapidement et facilement tous les recoins difficiles de la maison et gagner la bataille contre la poussière. Son prix est actuellement de 55 euros.

Amazon est le magasin qui le vend en ce moment dans les meilleures conditions. Leur prix est de 55,80 euros, sans frais d’expédition et avec la possibilité de l’avoir chez vous en une journée si vous êtes un client Prime. N’oubliez pas que vous pouvez profiter de cet avantage avec un mois d’essai gratuit.

Cet aspirateur sans fil a une taille ultra-compacte qui le rend parfait pour les petites tâches, comme passer l’aspirateur sur les sièges de votre voiture ou les coins du canapé.

Son design est la première chose qui se démarque quand on le voit, pèse moins de 50 grammes et peut être tenu d’une seule main. Il possède un tube fin pour aspirer la saleté un peu plus loin et ainsi atteindre les coins les plus difficiles de la maison.

Le fait que son design soit compact ne signifie pas qu’il n’est pas très puissant. Il est équipé d’un moteur sans balais qui tourne à 88 000 tr / min. Selon les données de la marque, sa puissance d’aspiration est de 13000 Pa, il n’y aura donc pas de grain de poussière qui puisse lui résister.

Il dispose d’un réservoir de 100 ml et d’une batterie qui se recharge avec un port USB-C et atteint une autonomie de 30 minutes sur puissance standard. Si nous choisissons d’utiliser la puissance maximale, la batterie dure environ 9 minutes.

Si vous recherchez un complément à vos produits de nettoyage pour obtenir un résultat plus spécifique, facile à utiliser et à nettoyer, cet aspirateur Xiaomi peut être d’une grande aide. Son prix est de 55, 80 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.