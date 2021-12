Ce curieux produit Xiaomi est en vente en Espagne : un rasoir, et aussi beaucoup moins cher que d’autres alternatives | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi présente tellement de nouveautés que certaines passent inaperçues pendant un bon moment, comme c’est le cas avec son Mi Shaver S500, un rasoir électrique.

Il va sans dire que depuis l’arrivée officielle de Xiaomi en Espagne, cela fait sensation, en particulier avec ses téléphones portables, mais de plus en plus avec des dizaines de produits les plus curieux qui arrivent dans notre pays.

L’un de ces gadgets est un rasoir. Oui, vous avez bien lu : Xiaomi vend un rasoir triple lame pour homme en Espagne, sur Amazon et pour seulement 37 euros environ, un coût très compétitif si on le compare à ce que vous coûteraient des modèles similaires de marques telles que Philips ou Braun.

Son nom complet est Rasoir électrique Xiaomi Mi S500 et c’est l’une des dernières versions de sa gamme de rasoirs, qui a des modèles précédents qui sont un peu plus abordables, bien qu’avec une accélération et une autonomie de batterie pires.

Ce rasoir a trois lames, est étanche et est chargé avec un câble de type C. C’est l’un des accessoires les plus récents de Xiaomi en Espagne.

Ses têtes flottantes bougent suffisamment pour épouser les contours du visage sans trop de problèmes, évitant ainsi les zones où le rasage est beaucoup moins efficace.

En outre, a un port de chargement USB, vous pouvez donc le charger avec presque n’importe quel câble, y compris celui de votre propre téléphone portable. Il n’est pas nécessaire de transporter un chargeur lourd partout, même si vous partez en vacances.

Il a également deux vitesses différentes, en fonction de la longueur des cheveux et de leur dureté, car à vitesse minimale peut-être avec les cheveux les plus longs, il rencontre des tractions plutôt désagréables.

Comme il est vendu par Amazon, vous n’avez même pas à vous soucier des frais de port, inclus dans le prix, comme il est d’usage pour les commandes de 29 euros ou plus dans cette boutique en ligne.

Normalement, il y a un avantage supplémentaire si vous avez également Amazon Prime, et c’est une livraison express en seulement un ou deux jours ouvrables à partir du moment de l’achat, bien que dans ce cas tout semble indiquer que En raison de problèmes de stock, la livraison peut prendre près d’un mois.

